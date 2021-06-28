محافظ بورسعيد يشيد بجهود المشاركة المجتمعية لأهالي حى المناخ

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، بجهود المشاركة المجتمعية لأهالي حى المناخ، حيث قام أحد الأهالي بالمشاركة بأعمال صيانة وتجميل المسطح الأخضر بالمنطقة الثالثة وتزويده بالزروع والأشجار كمشاركة مجتمعية على نفقته الخاصة، وذلك لرفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل بالمنطقة كمشاركة مجتمعية مع الأجهزة التنفيذية بحى المناخ.

كما أشاد "المحافظ" بالمشاركة المجتمعية للأهالى فى المنطقة السابعة والمنطقة الثامنة، الذين قاموا بأعمال الترميم والدهانات بالجهود الذاتية لواجهات العمارات السكنية .

وأكد المحافظ على أهمية أعمال النظافة والتجميل التى تتم من خلال مشاركة الأهالى للأجهزة التنفيذية، موجها الشكر لهؤلاء النماذج المشرفة الحريصة على الحفاظ على أواطنهم، مؤكدا أن هذا النموذج لمشاركة المواطن بأعمال الصيانة والتشجير ورفع كفاءة المسطح هى امتداد للمشاركات التى يقوم بها المواطنين ببعض المناطق من اعمال نظافة وتجميل وتبليط ببعض الحارات بمنطقة العرب القديم كمشاركة مجتمعية من المواطنين للمحافظة على النظافة والتجميل بنطاق حى المناخ .