رفع 100 ألف طن قمامة والتحفظ على معدات بناء لعقار مخالف في مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، عن رفع أكثر من 100 ألف طن قمامة بالأحياء الـ6 بنطاق المدينة والمركز والعزب خلال 6 أشهر من خلال جهاز النظافة بمعدات وسيارات مجلس المدينة، مؤكدًا أنه يتم رفع أكثر من 480 طن قمامة على مدار الـ24 ساعة.



وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح المواطنين بإلقاء القمامة في تمام الساعة الثامنة صباحًا ومساءً لضمان عدم تراكم القمامة بالشوارع والميادين العامة ورفعها عن طريق سيارات ومعدات جهاز النظافة وعمال الأحياء حفاظًا على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة.



وأكد جاب الله أنه تم التحفظ علي خلاطة ومعدات وأدوات بناء لعقار مخالف يعمل بدون ترخيص بشارع العمدة فرج بالكيلو 3 اثناء صب الدور الأول علوي في تمام الساعة الثالثة فجرًا، وذلك ضمن جهود المدينة لضبط المباني المخالفة.



وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى رفع كفاءة الزراعات بالميادين والجزيرة الوسطي بالطريق الدولي وقص وتقليم وري أشجار ونخيل الزينة من خلال رجال التشجير بنطاق المدينة طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال النظافة العامة والتشجير وضبط البناء العشوائي بنطاق المدينة.



وكان أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن قيام حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بالكورنيش ووسط المدينة وحي الشروق والكيلو 1 بالطريق الدولي وشوارع شكري القوتلي والثانوية بمشاركة إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق.



وأكد جاب الله أنه تم التحفظ علي معدات وأدوات بناء لعقارات مخالفة تعمل بدون ترخيص بمناطق علم الروم وشارع 15 والكيلو 4، وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المباني المخالفة. يأتي ذلك ضمن المتابعة الميدانية لمجلس المدينة لرصد المباني المخالفة وإزالة التعديات في المهد.

أدوات بناء مخالفه في مطروح

أدوات بناء مخالفه في مطروح

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