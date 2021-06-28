افتتاح مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة جنوب الوادى

افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور علي غويل عميد كلية الطب.



وأكد رئيس الجامعة أن المركز يضم 17 معملًا وعدد 623 جهاز حاسب آلي ويعد نموذجًا للتعاون المثمر بين الجامعة ووزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات.

وأضاف رئيس الجامعة أنه سوف يتم إنشاء مبنى متكامل للاختبارات الإلكترونية يستوعب 6000 جهاز حاسب آلي في إطار منظومة التحول الرقمي بالجامعة.



وأكد الدكتور أحمد حلمي مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، أنه يؤدي اليوم طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب وعددهم 478 طالبًا وطالبة الامتحانات بمركز الاختبارات الإلكترونية وتتم متابعة كافة الأمور التقنية الخاصة بالامتحان وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب.



وتفقد رئيس الجامعة خلال جولته بكلية الطب امتحانات الدراسات العليا، حيث يؤدي 150 طالبًا وطالبة امتحانات الماجستير و50 امتحانات الدكتوراة، شهد الجولة الدكتور أحمد هاشم وكيل كلية الطب للدراسات العليا.



وكان قد افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي قاعة مجلس الجامعة بعد تجديدها بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة.



وأكد رئيس الجامعة أنه تم تطوير قاعة مجلس الجامعة ودعمها بأحدث الأجهزة، حيث تضم القاعة بعد أعمال التجديد شاشات video wall وجهاز تحكم تفاعلي وأحدث أنظمة sound system.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تتم إدارة المجلس من خلال تطبيق ( اجتماع) وهو تطبيق إلكتروني من إنتاج جامعة جنوب الوادي يدير الاجتماعات بطريقة آلية شاملة الأرشفة الإلكترونية واسترجاع البيانات وإعداد أجندة الاجتماعات.