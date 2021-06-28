غدًا.. «أبوشقة» يلقى خطابًا عن إنجازات الجمهورية الجديدة

في احتفال وطني بحزب الوفد بمناسبة ثورة 30 يونيو

يقيم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، غدا الثلاثاء، احتفالاً وطنياً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو .

ووجه حزب الوفد الدعوة إلى القوى الحزبية والسياسية؛ للمشاركة فى هذا الاحتفال المهم الذى يعقد فى الساعة السابعة مساء بمقر الوفد الرئيسى فى 1 بولس حنا بالدقى، كما يشارك فى هذا الاحتفال عدد من الشخصيات العامة المصرية.

وسيكون الاحتفال مقصورا على حضور الضيوف وأعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية للحزب ورؤساء لجان الوفد بالمحافظات.

وتقوم وسائل الإعلام المختلفة بتغطية هذا الاحتفال الوطني بمناسبة هذه الذكرى الغالية على نفوس المصريين التى أذهلت العالم أجمع، وحققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع فى مختلف المجالات.

كما حققت الريادة للدولة المصرية عربياً وإفريقياً وإقليمياً، فهذه الثورة وضعت المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.

ويلقى المستشار أبوشقة فى هذه المناسبة خطاباً سياسياً مهماً يتناول فيه الأوضاع قبل الثورة وبعدها.

وأكد «أبوشقة» أن ثورة 30 يونيو ثورة شعبية على غرار ثورة 1919، وأن هذه الثورة التحمت فيها إرادة الأمة ولبت فيها القوات المسلحة نداء المصريين بالوقوف إلى جوارهم ومساندتهم فى مواقفهم الوطنية من أجل الحفاظ على الوطن.

وأوضح «أبوشقة» أن ثورة 30 يونيو كانت البداية الحقيقية لحياة كريمة للمواطن المصري، ومن خلالها أسس الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع الوطنى المصرى الذى تحققت من خلاله كل هذه الإنجازات والإعجازات على الأرض، وكانت السبب الرئيسى فى تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى، وإعادة بناء مؤسسات الدولة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة التى تؤسس للدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.

والتقى اليوم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بأعضاء اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد، بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وأعضاء الهيئة العليا للحزب في مقر الوفد في بولس حنا.