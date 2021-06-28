إنشاء مشروع لتحلية مياه النيل عن طريق معامل كلية العلوم في دمياط

انعقد اليوم الإثنين، مجلس الجامعة بحرم جامعة دمياط الجديد بجلسته رقم 162 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس، موجهًا التهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو "ثورة الشعب" وأعلن مجلس الجامعة بالكامل التأييد والدعم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما شهدته البلاد في الـ7 سنوات الأخيرة من إنجازات على أرض الواقع ولما لتلك الإنجازات من صدى دولي ومردود إيجابي في تنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030.

كما نقل رئيس الجامعة شكر وتحية معالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري لما بذلوه من جهود حثيثة لحرصهم على إتمام العام الجامعي 2020/2021 وامتحانات الفصل الدراسي الثاني لمرحلة البكالوريوس/ الليسانس، ومع قرب الانتهاء من امتحانات الدراسات العليا في ظل الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية المفروضة بجميع الجامعات المصرية.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لكليات الجامعة الذين أعلنوا نتائج بعض الفرق، مع مراعاة سرعة الانتهاء من إعلان نتيجة الفرق النهائية نظرًا لظروف التجنيد لطلاب الجامعة.

وقد رحب رئيس الجامعة الدكتور المتولي سليم عميد كلية الزراعة لحضوره أولى جلسات مجلس الجامعة بعد صدور القرار الجمهوري لتعيين سيادته عميدًا لكلية الزراعة، كما وجه الشكر للأستاذ الدكتور محمد نور الدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لما شهدته الكلية من حسن وانتظام سير العمل خلال فترة قيامه بعمل عميد الكلية.

ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:

تكليف كلية التجارة بإنشاء برنامج دراسات عليا "دبلوم عام منتهي" في إدارة المشروعات الصغيرة، على أن يقبل البرنامج جميع خريجي الكليات والمعاهد العليا بالجامعات المصرية، وذلك تشجيعًا ودعمًا لشباب الخريجين لريادة الأعمال.

كما تم تكليف كلية العلوم لإعداد وتجهيز مشروع لتحليل مياه النيل من خلال معمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه بالكلية والحاصل على شهادة الأيزو ISO/IEC 17025:2017، والذي تسلمته الكلية من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي في سبتمبر الماضي، ليصبح بذلك أول معمل معتمد دوليًا بجامعة دمياط.

كما تمت الموافقة على فتح التسجيل للفصل الصيفي للعام الجامعي 2020/2021 لمرحلة الليسانس بكلية الحقوق خلال الفترة من 1/7/2021 وحتى 30/8/2021، والموافقة على فتح التسجيل للفصل الصيفي للعام الجامعي 2020/2021 لمرحلة الدراسات العليا بكلية الحقوق عقب إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

كما تمت الموافقة على فتح باب القيد بمرحلة الدكتوراه في زخرفة من الداخل بكلية الفنون التطبيقية، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات واستكمال الإجراءات اللازمة.

كما تمت الموافقة المبدئية على الاشتراك في مشروع إنشاء برنامج تعليم الكبار بكليات التربية بالجامعات المصرية (درجة البكالوريوس - نظام 4 سنوات)، وتبني كلية التربية بالجامعة لـ اللائحة التي سَتعد بواسطة خبراء تعليم الكبار، والموافقة على تنفيذ الآلية المقترحة الخاصة بتحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى مقرر إلكتروني وبدء تنفيذه إلزاميًا ابتداءً من العام الجامعي 2021/2022.

كما تمت الموافقة على نقل بعض شعب كلية التربية النوعية النظرية للدراسة بحرم الجامعة الجديد ليصبح إجمالي الكليات التي تدرس بحرم الجامعة الجديد 11 كلية، و الموافقة على إنشاء "مركز البرامج الإثرائية والتدريب الإداري المتخصص" واللائحة المقترحة ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات.