أول رد من شيرين عبدالوهاب على أزمة «التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب»

خرجت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن صمتها عقب حالة الجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تداول تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب، زوج الفنانة، يتحدث فيه عن أمور شخصية بين ابنه وزوجته، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي إهانة كبيرة لشيرين

وقالت شيرين في تغريدة على موقع “تويتر”: "الرد الصوتي على ما تم ويتم وسيتم تداوله في خلال دقائق.. شكرا ليكم".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنانة شيرين، مطالبين بتوضيح كامل لما حدث من أزمة كبيرة، خاصة في ظل الأنباء المترددة عن أزمة بينها وبين زوجها، بينما ترجح أطراف أخرى الانفصال بينهما.