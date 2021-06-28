الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أول رد من شيرين عبدالوهاب على أزمة «التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب»

شيرين
شيرين

خرجت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن صمتها عقب حالة الجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تداول تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب، زوج الفنانة، يتحدث فيه عن أمور شخصية بين ابنه وزوجته، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي إهانة كبيرة لشيرين

وقالت شيرين في تغريدة على موقع “تويتر”: "الرد الصوتي على ما تم ويتم وسيتم تداوله في خلال دقائق.. شكرا ليكم".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنانة شيرين، مطالبين بتوضيح كامل لما حدث من أزمة كبيرة، خاصة في ظل الأنباء المترددة عن أزمة بينها وبين زوجها، بينما ترجح أطراف أخرى الانفصال بينهما.

تسريب حسام حبيب شيرين كلنا شيرين شرين وحسام حبيب والد حسام حبيب أزمة شيرين وحسام حبيب

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