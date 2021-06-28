تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الثانية «مؤشرات».. يعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية، يبحث طلابها عن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021/2022 ومؤشراتها، حيث أن دخول الثانوية العامة من أهم الخطوات التي تحدد مستقبل الطلاب ، ويسعي أولياء الأمور للاطمئنان على مستقبل أولادهم.

تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الثانية "مؤشرات"

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تعلن المديريات التعليمية بالمحافظات خلال الأيام القليلة القادمة، عن مجموع دخول الثانوية العامة 2021، مشيرة إلي أنه يتم تحديد التنسيق لدخول الثانوية العامة وفقًا للإحصائيات الصادرة عن المديريات لإعداد الناجحين في الشهادة الاعدادية 2021 ونسب النجاح فيها،كما أنه التنسيق يختلف من محافظة الى اخرى.



مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2021

كما تم تداول أخبار بشأن المؤشرات الأولى للقبول بالثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي تبدأ من 240 درجة من المجموع الكلي.

مراحل التقديم للقبول بالثانوية العامة 2021

وينقسم التقديم على تنسيق الثانوية العامة بثلاثة مراحل وهي:

- المرحلة الأولى يتم فيها قبول الطلاب الحاصلين علي اعلي الدرجات .

- المرحلة الثانية قبول الطلاب الحاصلين على درجات أقل من المرحلة الأولى.

-المرحلة الثالثة قبول الطلاب الحاصلين علي درجات أقل للالتحاق بالثانوية العامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالثانوية العامة للعام الدراسي 2021 /2022

أما عن الأوراق المطلوبة في مدارس الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021-2022

١- شهادة ميلاد كمبيوتر أصلية ومرفق معها 5 صور .

٢- استمارة نجاح في الإعدادية ومرفق معها 4 صور طبق الأصل.

٣- 3 صور من الرقم القومي لولي الأمر.

٤- عدد ٥ صور شخصية حديثة 4*6 للطالب.

٥- ملف التقديم يحتوي على طلب الالتحاق وملف أيضا المتابعة و الطوابع والدمغات.

٦- البطاقة الصحية معتمدة من التأمين الصحي.

٧- حافظة بلاستيك للمستندات.

٨- عدد 2 طابع نقابة + 1 طابع مهني + واحد طابع تعليمي + 17 طابع بريد.

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