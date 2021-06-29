«اعرف حقك».. حملة شاطئية لمنع الاستغلال وتوعية المصطافين في الإسكندرية

يتعرض المصطافون لبعض السلوكيات الاستغلالية طيلة فترة الصيف من مستأجري الشواطئ، وزاد حدة هذه السلوكيات خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت نهجا لابد من التعرض له ولا يمكن حتى الاعتراض عليه.

وكانت الإكراميات وفرض الاتاوات هي ابرز تلك السلوكيات، والتي يعتبرها العاملون على الشواطئ حق لا يتجزأ من تقديم الخدمة الشاطئية للمصطافين.

- حملة اعرف حقك

ومع بدء فتح الشواطئ مرة أخرى بعد فتره اغلاق طويلة للحد من فيروس كورونا المستجد، دشنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حملة اعرف حقك لتوعية المصطافين بحقوقهم لحمايتهم من الاستغلال.

وقام اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمرور على عديد من شواطئ القطاع الشرقي والغربي لإطلاق الحملة والتواصل المباشر مع رواد الشواطئ وسؤالهم عن مدي رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وتتضمن الحملة تعريف المواطنين تقسيمات الشواطئ لصيف 2021، وأسعار كل فئة وقيمة تذكرة الدخول، والتنبيه علي مجانية استخدام دورة المياه وكذلك غرف تغيير الملابس، وضرورة عدم الاستجابة لمحاولات فرض الإكراميات علي الشواطئ.

- ردود فعل المصطافين

وبسؤال المواطنين عن الحملة قالت فرح يونس، من محافظة الإسكندرية، ان مثل هذه الحملات الإيجابية تضع حدا للمستغلين لفرض الاكراميات خارج سعر التذكرة الأساسي لدخول الشاطئ، لتتردد الجملة الشهيرة "علشان تقعد في مكان مميز أول صف بحر لازم تدفع".

فيما قال كمال احمد، من محافظة البحيرة، أن أي خدمة يتم استخدامها على الشاطئ كان لابد من دفع مبلغ مالي مقابل لها، وبمنتهي الصراحة في طلبها، مطالبا بتوقيع الغرامات على كل من يحاول استغلالنا.

في حين قال احمد مصطفى، من محافظة القاهرة، ان مستوى نظافة دورات المياه وغرف تغيير الملابس هي من الإجراءات التي لابد من التشديد على نظافتها وتعقيمها باستمرار، خاصة مع الاقبال الكثيف من المصطافين من مختلف المحافظات.

- تشديدات بمنع الاستغلال

وشدد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على أن الإدارة أصدرت عدة توجيهات للمواطنين بشأن منع الاستغلال، من أهمها ان تكون أسعار تذاكر الدخول طبقا للتسعيرة المحددة ، وألا يدفع أى مواطن مبالغ إضافية عند استعمال دورة المياه أو غرفة تغيير الملابس، و أن يكون سعر تذكرة الدخول مدون علي التذاكر مع عدم دفع اكراميات بالإكراه لعمال الشماسي.

- غرامات للمخالفين

تابع "رشاد"، انه بالفعل تم تحرير عدد من الغرامات على بعض الشواطئ وذلك نظرا لسوء حالة دورات المياه وكذلك مستوى النظافة العامة للشاطئ وتدنى مستوى الخدمة المقدمة للرواد وتم إعداد مذكرة للعرض علي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لتوقيع الغرامة المناسبة علي مستأجر الشاطئ نظرا لزيادة عدد المخالفات علي هذا الشاطئ.

وتم التنويه عن وجود أرقام تليفونات الشكاوى الخاصة بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي بوابات الشواطئ لسهولة الإبلاغ عن اية تجاوزات من مستأجري الشواطئ وعمالهم، ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ - ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠.

