الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

استمرار العرض المسرحى «كاهنة الأوراس» بقصر الثقافة بدمياط

صورة من العرض
صورة من العرض

قدمت فرقة دمياط القومية المسرحية العرض المسرحي "كاهنة الأوراس" على مسرح قصر ثقافة دمياط الجديدة، إخراج حسن النجار قصة للكاتب الجزائري البشير الإبراهيمي، تأليف عبده الحسيني، ديكور وملابس مي الزهدي، ماكياج خلود أبوالعينين، إكسسوار محمد شعلان، إضاءة حسن النجار، وكيروجراف ومعارك كريم خليل، وموسيقى يوسف مختار، وأشعار علاء زيان، استمرارًا لعروض المسرح التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن عروض الموسم المسرحي الجديد، الذى تنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية.

العرض قصة تاريخية مقرونة ببعض التراث الجزائري، إلى جانب رؤية الكاتب فى محاولة فهم الحقائق من باطن الأساطير، عن تلك المرأة وجيشها الأمازيغى ملكة جبال الأوراس وبلاد ليبيا والمغرب والجزائر، المشاهد الأولى تحكى الفتح الثاني لدول المغرب العربي بفترة الدولة الأموية، وجاء الجزء الثاني من العرض ليحكى قوة كاهنة الأوراس" ديهيا" زعيمة البربر وهزيمتها لجيوش المسلمين، ما جعلها أسطورة يتحاكى بها التاريخ ووصفها بالكاهنة، ما جعل الكاتب يتساءل كيف لامرأة أتت لتحكم منطقة جبل الأوراس والقبائل البربرية الوحشية بحكمة وقوة جأش ليصبحوا تحت لوائها، ما زاد الشكوك حولها، في حين أنها استطاعت التوحيد فيما بينهم رغم التباين بين أديانهم، بالنهاية تتضح الرؤية والإجابة على التساؤلات في رسالة محبة وسلام للجميع على ظهر الأرض، بطولة الفنان والمخرج رأفت سرحان، محمد الشريف وعلاء زيان ومحمد أسامة ومختار ممدوح وكريم خليل وأمير أحمد وأمل موسى وإسراء عاطف ومحمد شعلان ووئام محمد وجميلة فوزى ووفاء البياع ونادر مصطفى.

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

أنشئت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في بادئ الأمر تحت مسمى الجامعة الشعبية عام 1945، وتغير اسمها في سنة 1965 إلى جهاز الثقافة الجماهيرية. في عام 1989 صدر القرار رقم 63 لتتحول إلى هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وتابعة لوزارة الثقافة.

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كاهنة الأوراس عرض مسرحي دمياط عروض فنيه لفرق قصور الثقافة الإدارة المركزية للشئون الفنية

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