الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 3 مراكز تعليمية خلال حملة موسعة بكفر الدوار

غلق وتشميع
غلق وتشميع

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، باستمرار غلقها وضبط المخالفين، تزامنًا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا".

حيث قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بحملة موسعة لضبط وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المدينة، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة التعليمية بندر كفر الدوار برئاسة الأستاذ أشرف فؤاد.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد ٣ مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة التمليك، لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتنبيه بعدم فتحها مرة أخرى.

وأكد اللواء أحمد على مرزوق أن هذه الحملات فى إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا المستجد"، وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، نتيجة للتكدسات بمراكز الدروس الخصوصية وعدم مراعاة الإجراءات الوقائية، فضلاً عن عملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الدولة قد وفرت العديد من مصادر التعلم المجانية التي تهدف لمساعدة الطلاب على المذاكرة من المنزل، ولا سيما من خلال استخدام المصادر المتنوعة للتعلم الذاتي، مثل افتتاح قنوات تعليمية "مدرستنا ١، مدرستنا ٢" "على التردد: ١٢٢٠٦، معدل ترميز: ٢٧٥٠٠، استقطاب رأسي"، وكذلك موقع التعليم الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، بجانب إتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة لمساعدة أولياء الأمور في توجيه أبنائهم.

كما وفرت وزارة التربية والتعليم عددًا من منصات التعليم الإلكترونية، من بينها منصة نظام إدارة التعلم LMS من بنك المعرفة المصري https://lms.ekb.eg/ ، ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/ ، وأيضًا منصة البث المباشر للحصص الافتراضية https://stream.moe.gov.eg، وكذلك منصة حصص مصر https://www.hesas.eg، فضلاً عن المكتبة الإلكترونية "ذاكر" https://study.ekb.eg/.

تعليم مجلس الوزراء الدروس الخصوصية محافظ البحيرة بنك المعرفة المصري

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