خارجية الأردن تدين هجومًا إرهابيًا استهدف محطة لإنتاج الكهرباء بالعراق

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في مدينة سامراء العراقية أمس الأحد، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة في المحطة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان.

وشدد الفايز على وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل التحديات وكل ما يهدد أمنه وأمن شعبه الشقيق، وفقا لما أوردته وكالة لأنباء الأردنية بترا اليوم.

وفى وقت سابق من اليوم، نجحت الاستخبارات العراقية، في إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى خططت لها تنظيم داعش الإرهابي.

وتمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية من إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية من قبل عصابات داعش الإرهابية.

وبعد الحصول على معلومات استخباراتية دقيقة، تم استدعاء خبير المتفجرات لغرض تفكيكها، وهو ما نجح في عمله، لتعلن الداخلية العراقية نجاح العملية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية واع.

وكان تنظيم داعش، أعلن مساء أمس الأحد، مسئوليته عن هجوم صاروخي استهدف محطة كهرباء في إحدى محافظات العراق.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية في صفحتها على فيسبوك إن "محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء أصيبت بصواريخ كاتيوشا مما تسبب بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية البويلر".

وأعلنت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك عن "انفصال خط ديالى شرق بغداد ٤٠٠ رقم (2) من الجهتين، إثر استهداف الأبراج بتفجيرات وعمليات تخريبية قرب منطقة خان بني سعد".

جدير بالذكر أن ملايين السكان في العراق يعانون منذ سنوات من الانقطاع المستمر في التيار الكهرباء، وتزيد هذه المعاناة في فصل الصيف حيث تشتد درجات الحرارة.