حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار فى المخدرات

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الإثنين، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة (له معلومات جنائية)، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا سيارة ملكه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الفودو ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفين للاتصال بعملائه، والسيارة في عملية النقل والترويج، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.