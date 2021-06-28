الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة دمياط» يتفقد مراكز الغسيل الكلوى والمستشفيات الحكومية

وكيل صحة دمياط
وكيل صحة دمياط

زار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الاثنين، مستشفى فارسكور المركزى ومركز الأمراض المتوطنة، في جولة تفقد خلالها قسم الطوارئ للوقوف على معايير جوده الخدمات المقدمة وحسن معاملة المرضى، كما تم مناقشة ملف الإحلال والتجديد المبانى بالمستشفى، كما تم متابعة مبنى الغسيل الكلوى الجديد .

وتفقد مبنى المتوطنة وتجهيز مقر محتمل لتلقي اللقاح لأهالى مركز فارسكور.

كما قام بالتأكد من توافر المستلزمات الطبيه والادويه اللازمه لمواجهه جائحه كورونا التى تمر بها البلاد، وقد رافق سيادته أثناء الزيارة  الدكتورة ضياء داود وكيل المديرية، والدكتور محمد الجيوشي مدير إدارة التخطيط بالمديرية.

وتابع الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إجراءات التيسير على المواطنين لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حيث قامت الفرق الطبية بتطعيم الجرعة الثانية للعاملين بالإدارة التعليمية بدمياط الجديدة بلقاح فيروس كورونا تيسيراً علي المواطنين سهولة الحصول على اللقاح وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمرضى والمواطنين بعد التطعيم.

وناشد الدكتور ايهاب محمود المشرف العام على مقرات توزيع اللقاح للمواطنين والفرق المتنقله لتوزيع اللقاح بأهمية تلقي اللقاح وكذلك أهمية التسجيل على موقع الوزارة لتلقي ميعاد التطعيم ضد فيروس كورونا لضمان سلامتهم والحفاظ على صحتهم.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

محافظة دمياط دمياط محافظ دمياط منال عوض 10 انواع من كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

أول رد من شيرين عبدالوهاب على أزمة «التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب»

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

القصة الكاملة لأزمة شيرين وحقيقة التسجيل الصوتى لوالد حسام حبيب

ارتفاع في أسعار السجائر خلال يوليو.. والزيادة تصل لـ5 جنيهات

رسميًا.. حل أزمة طالب «طب قصر العينى» والسماح له بدخول الامتحانات

رسمياً.. 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حول زواج الفلسطينيين من عرب 48.. هل يهدد "قانون المواطنة" الحكومة؟ الإسرائيلية؟

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر