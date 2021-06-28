وكيل «صحة دمياط» يتفقد مراكز الغسيل الكلوى والمستشفيات الحكومية

زار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الاثنين، مستشفى فارسكور المركزى ومركز الأمراض المتوطنة، في جولة تفقد خلالها قسم الطوارئ للوقوف على معايير جوده الخدمات المقدمة وحسن معاملة المرضى، كما تم مناقشة ملف الإحلال والتجديد المبانى بالمستشفى، كما تم متابعة مبنى الغسيل الكلوى الجديد .

وتفقد مبنى المتوطنة وتجهيز مقر محتمل لتلقي اللقاح لأهالى مركز فارسكور.

كما قام بالتأكد من توافر المستلزمات الطبيه والادويه اللازمه لمواجهه جائحه كورونا التى تمر بها البلاد، وقد رافق سيادته أثناء الزيارة الدكتورة ضياء داود وكيل المديرية، والدكتور محمد الجيوشي مدير إدارة التخطيط بالمديرية.

وتابع الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إجراءات التيسير على المواطنين لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حيث قامت الفرق الطبية بتطعيم الجرعة الثانية للعاملين بالإدارة التعليمية بدمياط الجديدة بلقاح فيروس كورونا تيسيراً علي المواطنين سهولة الحصول على اللقاح وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمرضى والمواطنين بعد التطعيم.

وناشد الدكتور ايهاب محمود المشرف العام على مقرات توزيع اللقاح للمواطنين والفرق المتنقله لتوزيع اللقاح بأهمية تلقي اللقاح وكذلك أهمية التسجيل على موقع الوزارة لتلقي ميعاد التطعيم ضد فيروس كورونا لضمان سلامتهم والحفاظ على صحتهم.