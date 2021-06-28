الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نصائح مهمة من «هيئة الدواء» لمرضى الدرن عند تناول المضادات الحيوية

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

قدمت هيئة الدواء المصرية، الإثنين، نصائح مهمة لمرضى الدرن عند تناول مضادات الميكروبات مثل المضادات الحيوية وغيرها.

وقالت الهيئة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إنه يجب تناول الدواء قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين، ويجب شرب كوب ماء كامل عند تناول الدواء حتى لا تفقد الأدوية فاعليتها بوجود الدواء.

وطمئنت الهيئة المصابين بالدين حول إمكانية تخول لون البول إلى الأحمر عند تناول دواء ريفاميبسين.

وعقدت هيئة الدواء محاضرة تعريفية عبر الإنترنت "ويبينار"؛ للتعريف بإجراءات تقديم ومراجعة الملفات الخاصة باعتماد النشرات الصيدلية، بحضور ممثلي شركات الأدوية.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن المحاضرة بدأت بنظرة عامة للتعريف بالإدارة العامة للمراجع الصيدلية والنشرات، مع توضيح الرؤية والرسالة، وكذلك خطة التطوير في ضوء التكامل بين إداراتها؛ وخلال المحاضرة تم توضيح إجراءات تقديم الملفات الخاصة بالنشرات والمستندات المطلوبة وفقا لنوع المستحضر والغرض من التقديم.

أشارت الهيئة إلى أن المحاضرة وتناولت شرح خطوات مراجعة وتقييم ملفات النشرات والأخطاء الأكثر شيوعًا التي يتم رصدها خلال المراجعة تمهيدًا لمنع حدوثها مستقبلًا، كما تم استعراض العديد من الأسئلة الشائعة المطروحة من الشركات، وفي نهاية المحاضرة تم فتح باب المناقشة وإتاحة الأسئلة والرد عليها.

هيئة الدواء المصرية المضادات الحيوية مضادات البكتيريا مرضى الدرن

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