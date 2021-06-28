«جمارك رفح» تضبط محاولتي تهريب كمية من النقد المصري

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح برئاسة الدكتور أحمد خليل مدير عام الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح من ضبط محاولتي تهريب لكمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

فبناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة إلى إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح مفادها اعتزام كل من المدعوة ا. م . م مصرية الجنسية والمدعوة ا . م . خ مصرية الجنسية المسافرتين للأراضي الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب كمية من النقد المصري أكثر من المسموح بها قانونا .

وتم تكليف لجنة من فهمي سعيد وبسمة محمود وسلوى حسن محمد لتفتيش حقائبهما فتبين وجود 42 ألف جنيه مصري مع الراكبة الأولى و40 ألف جنيه مصرى مع الراكبة الثانية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبهما .

قرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى برقم لسنة 2021 وحرر المحاضر عمرو محمود بإدارة الشؤون القانونية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

قرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى برقم لسنة 2021 وحرر المحاضر عمرو محمود بإدارة الشؤون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.