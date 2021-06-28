يرصد موقع «الدستور» خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة 2021 التي أتاحتها الشركة إلكترونيا، بهدف التسهيل على المواطنين المصريين وأيضا تخفيف التزاحم والتكدس بالهيئات الحكومية خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.



خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة 2021

1- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة 2021 بالدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة.

2- عليك اختيار أيقونة خدمات الموجودة أعلى الصفحة، ثم قم بالضغط على الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

3- قم بإدخال البيانات المطلوبة في "الاستعلام عن الفواتير" ومن خلالها يمكن عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

4- اختر الشركة التي تتبعها والشركات هي "شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وأخيرا شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء".

5- واخيرا عليك القيام بإدخل البيانات المطلوبة، كالاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك ثم اضغط على أمر إظهار الفاتورة ستظهر لك آخر فاتورة كهرباء أو فاتورتين.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق أسعار الزيادات الجديدة فى شرائح استهلاك الكهرباء، منذ بداية شهر يوليو المقبل، حيث من المفترض أن تطبق على العدادات مسبوقة الدفع فى الأول من يوليو، أما العدادات التقليدية التى تعمل بنظام الفواتير سيتم تطبيق الزيادة عليها بدءا من فاتورة كهرباء أول أغسطس التى تمثل استهلاك شهر يوليو.

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وأكدت الوزارة وفقً تصريحات من المسؤلين أن بعض الأسعار سوف تظل ثابتة كما هي، مثل الاستهلاكات الصناعية وسوف تكون أقل 10 قروش عن العام السابق.

تفاصيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء فى يوليو 2021