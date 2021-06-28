أحمد إبراهيم عن تسريبات «والد حسام حبيب»: الواحد هيبطل يرد على السوشيال ميديا

علق الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على التسريبات الخاصة بوالد الفنان حسام حبيب والتي ذكر فيها زوجة الأخير الفنانة شيرين عبدالوهاب وتم تداولها بشكل كبير، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "موضوع تسجيل المكالمات أو الإسكرينات عشان نفضح حد والشغل الحقير ده محبط جدًا خصوصًا إننا في مواقع تواصل مش داخلين نتعبد يعني كله هياخد ويدي عادي بحسن نية!".

وأضاف أحمد إبراهيم: "خصوصًا للناس اللي زيي بيتواصل وبيرد على ناس كتير وبتفاعل مع كل الناس أعملهم لايكات لصورهم وبوستاتهم زي بيعملوا عندي ومش بحب أحرج حد راجل أو ست حقيقي أو fake ولو طلب مني مساعدة أو رقمي بتاع الشغل ويبعتولي أرقامهم نتواصل واتساب رغم أنه منتشر خلقه أو مكان الاستوديو أو حتى ناس جداد شعراء، ملحنين، مطربين، عازفين أو صحفيين لمواقع محترمين أو مدعين أنهم صحفيين وبيبقوا فانز لنجوم أو حتى ناس عادية محبين ليا بتواصل معاهم على سوشيال ميديا بقالنا سنين من غير ما أشوفهم".

وتابع : "لكن للأسف في ناس بتكون مبعوتة مخصوص تستغل ذوقك الواحد هيبطل يرد على أي حد أحسن بعد كده وهرجع أخلي الناس اللي شغالين معايا يمسكوا الأكونتات كلها! ولو ماردتش تبقى مغرور وقليل الذوق ولو رديت أنت وحظك بقى يطلع محترم أو يطلع وسخ يستغل ردك".

واختتم: "المشكلة أنك كإنسان عادي بتحتاج أكونت تعبر فيه عن حاجة زي فرحة بفوز فريقك أو تفرح بجايزة أو نجاح لشغلك وسط أهلك أو تعيد على حد أو تكلم صحابك القدام مش معقول دي كمان هنتحرم منها عشان ناس سودا معندهم ضمير!".

وكان بعض المواقع الصحفية قد حصلت على تسريبات زعموا أنها من والد الفنان حسام حبيب يتحدث عن زوجة نجله الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويكشف عن نية البحث عن زوجة لابنه من أجل الإنجاب.