الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لمواجهة موجة الحر الشديدة.. طبيب يوجه 13 نصيحة للمواطنين

طقس حار
طقس حار

تحذيرات كثيرة من خبراء الأرصاد الجوية ، أطلقت على مدار الساعات الماضية نظرا لارتفاع درجات الحرارة التي اقتربت من الأربعين درجة وتستمر كذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك مع ارتفاع الرطوبة في الجو والتي تجعل المواطنون يشعرون بالضيق والحرارة الشديدة.

وأوضح الدكتور أسامة صلاح، طبيب التغذية، عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة، وذلك خلال تصريحات لـ " الدستور".

1-تجنب الملابس الضيقة ومن الأفضل ارتداء ملابس فضفاضة، ويفضل أن تكون ذات لون فاتح لتعكس اشعة الشمس على عمس الألوان الغامقة والتي تمتص اشعة الشمس.

2-ارتداء ملابس قطنية، فهي تجعلك أكثر برودة من العديد من المواد التركيبية الأخرى للأقمشة والتي تجعلك تفرز كميات كبيرة من العرق.

3-ضع منشفة باردة على رقبتك أو كيس ثلج على رقبتك، وتلك هي الطريقة المباشرة للوصول إلى مركز منظم الحرارة في الدماغ.

4-احرص على تشغيل المراوح والتكييف في المنزل والتي تجعلك تشعر بالبرودة.

5-تجنب الخروج اثناء أوقات الذروة والتي تكون فيها أشعة الشمس قوية وشديدة.

6-الاسترخاء، حيث يساعد على أن ينتج عن نشاط العضلات الكثير من حرارة الجسم.

7- يجب الاستحمام بماء بارد أو فاتر وتجنب الاستحمام بالماء الساخن.

8- كافح الجفاف عن طريق شرب الكثير من الماء مع المشروبات الرياضية أو مصادر المعادن الأخرى.

9- إذا كنت ترتدي قبعة فقم بإزالتها وصب القليل من الماء البارد على رأسك.

10- تجنب الكافيين بعد الإفطار لأنه يعزز الجفاف.

11-حاول تناول الأطعمة الخفيفة بما في ذلك الوجبات الصغيرة المتكررة أو الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الفاكهة الباردة أو منتجات الألبان قليلة الدسم.

12- من الأفضل الخروج ليلًا وفي حالة الضرورة يجب ان تحتفظ بقبعة تحميك من أشعة الشمس.

13- تجنب الوقوف بجانب حرارة قوية وهو ساخن، وفي حالة الإصابة بالإجهاد عليك التزام الفراش وعدم بذل أي مجهود.

درجات الحرارة الحرارة ارتفاع درجات ارصاد

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مصر القوية

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