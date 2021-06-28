الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة تستقبل سفير الأردن لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والسفير الأردني بمصر

استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية بمصر، وبحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، صبرى سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات الفكرية والفنية بين البلدين الشقيقين خاصة في ظل العودة التدريجية للنشاطات الثقافية، وضمن ضوابط صحية متبعة، بعد توقف لأكثر من عام بسبب المحددات الاستثنائية التى فرضتها جائحة كورونا على المشهد الثقافي.

 

وجرى مناقشة واستعراض آليات الاستفادة من المناسبات الثقافية، التي ستنظمها البلدان في المستقبل القريب، وفي مقدمتها مهرجان جرش والفعاليات الفنية والعروض التي تنفذها دار الأوبرا المصرية، بهدف تعزيز منظومة التبادل والشراكة وعرض التجارب الثقافية والفنية في كلا المجتمعين .


وخلال اللقاء أكدت عبدالدايم أن القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين شعوب العالم وجسرا لتبادل الرؤى والإبداعات المتنوعة، مشيرة إلى قوة وعمق العلاقات بين مصر والأردن والتقارب الوجداني بين شعبيهما، وأوضحت أهمية تكثيف التبادل الثقافى والفنى بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة، كما استعرضت وزيرة الثقافة النشاطات الثقافية التي سيتضمنها العام الجاري، وأبرزها انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للكتاب، والذي يشكل مظلة ثقافية واسعة في العالم العربي، وتشارك فيه العديد من الدول العربية ومن ضمنها الأردن .

 

وأكد العضايلة تطلّع الأردن ومصر لتعزيز أطر التعاون الثقافي وتعميقه، مشيداً بالدور الرائد والمميز الذي تلعبه وزارة الثقافة المصرية فى تفعيل آليات التواصل الإبداعى وإحداث حالة متميزة من الحراك الإبداعى بين مصر ومختلف دول العالم، مبدياً سعادته بإقامة أنشطة تبادلية تعكس ألوان الفنون والثقافة في المجتمعين المصري والأردني وتسهم في تعزيز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات.

 

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على حشد كافة الجهود المشتركة لنجاح التعاون المرجو بالشكل الأمثل الذي يليق بالمكانة التاريخية والثقافية للبلدين.

f61f0eb0-f1c4-4a2f-91ed-25b0fd5fe25d
f61f0eb0-f1c4-4a2f-91ed-25b0fd5fe25d
9cfee147-2942-4173-81c8-1b6b89399d0f
9cfee147-2942-4173-81c8-1b6b89399d0f
3989d1bf-e8e6-49af-a81d-e947fe1f49af
3989d1bf-e8e6-49af-a81d-e947fe1f49af
99cdb119-07d2-4ed3-a0b9-d4bff30b16cd
99cdb119-07d2-4ed3-a0b9-d4bff30b16cd
a30b15f5-3c9c-4c4d-8d85-35d57c78fee3
a30b15f5-3c9c-4c4d-8d85-35d57c78fee3
شعبية الأردن مهرجان القاهرة إيناس عبد الدايم التعاون المشترك مجدي صابر رئيس دار الأوبرا الدكتورة ايناس عبد الدايم الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا قطاع العلاقات الثقافية الخارجية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ترك الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

القصة الكاملة لأزمة شيرين وحقيقة التسجيل الصوتى لوالد حسام حبيب

ارتفاع في أسعار السجائر خلال يوليو.. والزيادة تصل لـ5 جنيهات

رسمياً.. 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

«الحياة ثمن العتاب».. 10 آلاف جنيه وراء مقتل مدرب الأهلي على يد مساعده

تشكيل الزمالك أمام المقاصة.. الجزيري يقود الهجوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي