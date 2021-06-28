النائب محمد حمزة: 30 يونيو حققت إرادة الشعب فى اختيار دستوره وقيادته

تقدم النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، وأمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم والقوات المسلحة والشرطة بالذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو.

وأكد حمزة أن ثورة 30 يونيو حققت الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية، وحققت إرادة الشعب المصري في اختيار دستوره وقيادته الرشيدة التي قادت سفينة الوطن بحكمة واقتدار للعبور بها إلى بر الأمان.

وأشار حمزة إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو عنوانًا لإرادة المصريين، وتصميمهم على الحفاظ على هويتهم، والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للتفرق والانقسام، مؤكداً أن ثورتنا سنظل دوماً نستلهم منها روح التحدي في مواجهة المكائد والصعاب.

ودعا حمزة جموع المصريين إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة والإصرار والعمل والإنتاج من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات؛ لتحقيق التنمية والاستقرار في جميع ربوع وطننا الغالي مصر.

وأضاف النائب محمد حمزة، أنه على الرغم من كافة التحديات الكبرى الداخلية والخارجية التي واجهت الدولة، إلا أن مصر شهدت إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التي انطلقت متوازية في كافة المجالات شملت الحيوية منها مثل الصحة والتعليم والإسكان والنقل والتسليح وتطوير محور قناة السويس، انتهاءً بأحداثها وهو المشروع القومي لتنمية الريف المصري (حياة كريمة) لتكون المرة الأولى في تاريخ مصر الحديث التي يتم فيها توجيه مثل تلك الجهود للريف المصري.

وأشار إلى أن أكثر ما يلفت النظر بجانب ما تحقق من إنجازات، هو اقتحام الرئيس للعديد من المشكلات التاريخية التي استعصت على الحل لمدة عقود بل كانت آثارها السلبية تعطل مسارات التنمية المصرية الشاملة، مثل مشكلة العشوائيات وآثارها الاجتماعية والبيئية، وتم نقل قاطنيها إلى مناطق حضارية مثل حي الأسمرات والمحروسة وبشائر الخير، وغيرها.

وقال حمزة إلى أن مصرنا الغالية لا تزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب والتحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.