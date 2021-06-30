أبطال الذهب.. ميداليات جميلات مصر في البطولة العربية لألعاب القوى

حققت لاعبات منتخب مصر لألعاب القوى، أرقامًا رائعة في البطولة العربية لألعاب القوى (سيدات ورجال) والتي أُقيمت في تونس، في النصف الثاني من يونيو الجاري، لتقتنص مصر من خلالها 19 ميدالية، لتحل في المركز الخامس في جدول ترتيب الدول التي أحرزت ميداليات البطولة.

لاعبات مصر كان لهن نصيب كبير من الميداليات التي حققها المنتخب المصري، كان من بينها حصول البطلة المصرية إسراء عويس، على ميداليتين ذهبيتين في مسابقة الوثب الطويل، ورولا سامح، بطلة مصر، على الميدالية الفضية في بطولة رمي الرمح.

عادت البطلة المصرية لينا عمرو، خلال مسابقات البطولة، لتُضيف لمصر ميدالية ذهبية في سباق 100 متر عدو، لتحُل في صدارة السباق وتقتنص المركز الأول.

أما في سباق الـ 400 متر عدو سيدات، فازت البطلة إيمان منصور بالميدالية الفاضية، بعد ما حلت في المركز الثاني، لتُهدي مصر ميدالية جديدة، ويرتفع العلم المصري من جديد على منصة التتويج.

بطلة مصر آيتن أحمد يحيى، كانت هي الأخرى على موعد مع ميدالية جديدة، فحققت الميدالية الفضية في سباق الوثب العالي إناث، لتُضيف رقمًا جديدًا لحصيلة ما حققه المنتخب في البطولة العربية التي أُقيمت في مجمع رادس الرياضي.

وحققت البطلة هدى عاطف هجرس، ميدالية فضية في مسابقة السباعي إناث، وأضافت بطلة مصر روان بركات ميدالية فضية في مسابقة الإطاحة بالمطرقة، كما نجحت لاعبة المنتخب المصري لألعاب القوى، بسنت حميدة، في تحقيق ميدالية فضية في سباق الـ 200 متر عدو.

وظهرت بطلات المنتخب المصري بأداء رائع خلال فعاليات البطولة العربية، وساهمن بقوة في تواجد مصر من بين الدولة المتصدرة لجدول ترتيب الميداليات التي حصدوها خلال هذه البطولة، إلى جانب الرجال من لاعب المنتخب الذي تمكنوا من تحقيق ميداليات في ألعاب مختلفة.

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