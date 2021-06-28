حملات لصيانة كشافات الإنارة ورفع المخلفات بأحياء وقرى المنيا (صور)
واصلت أقسام الإنارة العامة أعمالها لصيانة ورفع كفاءة شبكة الإنارة العامة وحفاظا على سلامة وأمن المواطنين، بجانب حملات التجميل والنظافة ورفع المخلفات والتراكمات الصلبة والقمامة.
وقال المهندس محمد قناوي مشرف عام قسم الكهرباء، إنه تم صيانة 45 كشاف إنارة من خلال استمرار الحملات بقرى بني محمد سلطان ونزلة حسين والبرجاية.
وأضاف المهندس عبدالتواب حسين رئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، أنه تم تركيب أعمدة ببعض الطرق التي تحتاج لتدعيم فيها، حيث تم زرع 3 أعمدة إنارة بداية من طريق مصر اسوان الي طريق ابو ٠ريد غربا.
من جانبه أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، مواصلة أعمال التجميل ورفع كفاءة مداخل القري والأحياء حفاظا علي المظهر الجمالي جنبا الي جنب مع مواصلة أعمال النظافة ورفع التجمعات والتعامل مع التجمعات وأي مخلفات أو أي شكاوي ترد بهذا الشأن في ظل مجابهة مسببات الأمراض ومنع انتشار الأوبئة خاصة كورونا .
وأوضحت ولاء سلامة مدير إدارة المخلفات الصلبة بأن إدارة المخلفات الصلبة تمكنت من تنفيذ حملة نظافة مكثفة بالطريق الدائري بدأت من طريق مساكن بني أحمد بالاتجاهين، وصولا الي كمين دمشير شمالا بالتعاون مع القري والأحياء ومعدات الحملة الميكانيكية.
وأضاف وليد محمد وكيل الإدارة إنه تم رفع 20 طنا من المخلفات الصلبة والأتربة فضلا عن التنسيق المستمر لرفع هذه التراكمات ونقلها الي المقالب الوسيط والظهير الصحراوي.
وأشار حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير إلي أنه تم تفعيل المشاركة المجتمعية في اعمال التجميل بمداخل القري، حيث تم الانتهاء من تجميل مدخل عزبة سليم باشا من خلال مبادرة تنمية مصر بمشاركة بعض مؤسسات المجتمع المدني حيث تم الغاء نقطة التجمع الموجوده بمدخل العزبة وتشجيرها مع التنبيه علي المواطنين، بعدم إلقاء المخلفات بمدخل القرية والاسيتم تطبيق القانون علي المخالفين والتي قد تصل غرامة إلقاء المخلفات لعشرة آلاف جنيه.
وقال مصطفى الدبيكي رئيس الوحدة المحلية بنزلة حسين انه تم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات من قرية منشية سوادة وجميع نقاط التجمع بشوارع القرية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.
وأكد محمد محمود رئيس قرية تلة أنه تم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية ونقلها إلى الظهير الصحراوي.
وأعلن عرفات عبدالله رئيس حي وسط مدينة المنيا مواصلة اعمال النظافة حيث تم رفع مايقرب من 30 طن مخلفات من (شارع العزبي الغربي والشرقي-مستشفى المبرة-مدرسة سعيد باشا-مطبعة بورسعيد)، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي.
وقام حي غرب المدينة برئاسة رمضان جمال برفع 25 طن مخلفات وتراكمات ورفع إشغالات من شوارع الحي؛ حفاظاً على المظهر الجمالي للحي وتوفير بيئة صحية للمواطنين.