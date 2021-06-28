الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هشام عباس يطرح أغنيته الجديدة «سهرانين الليل» على يوتيوب (فيديو)

المطرب هشام عباس
المطرب هشام عباس

طرح المطرب هشام عباس أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "سهرانين الليل" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو الإذاعية.

 

وتعاون هشام عباس في أغنية "سهرانين الليل" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن، محمد يحيى، والموزع الموسيقي كريم عبدالوهاب، بالتعاون مع  شركتي "مزيكا وعالم الفن" للمنتج الغنائي محسن جابر.

 

ويعمل المطرب هشام عباس في الوقت الحالي على تحضيرات عدد كبير من الأعمال الغنائية تمهيدًا لطرحه لجمهوره خلال الفترة المقبلة، حيث قرر عدم الابتعاد عن جمهوره ومحبيه لفترات طويلة وذلك بعد عودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة من الغياب ونجاح ألبومه الأخير "عامل ضجة" والذى طرحته شركتا "مزيكا وعالم الفن" فى شهر نوفمبر الماضى.

 

وتقول كلمات أغنية سهرانين الليل:


يا سهرانين الليل قلبى أنا مال .. طب قولولى أنا هاعمل إيه
 

ويلى أنا ويل حالى بقى حال .. آه يا مين يلايمنى عليه
 

ليل يا ليل يا عين ده اللى الحياة ليل يا ليل يا عين
 

تحلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه
 

ليل يا ليل يا عين واللى بهواه ليل يا ليل يا عين
 

حياخدنى ليه ومين لمس القمر بإيديه
 

يا سهرانين الليل آه  قلبى أنا مال
 

طب قولولى أنا هاعمل إيه

 

آخر أعمال هشام عباس الغنائية

 

وطرح المطرب هشام عباس مؤخرًا أغنية بعنوان "معاه" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من المنصات الإلكترونية، والتي عاد بها إلى اللون الرومانسي العاطفى، يعبر فيها عن حالة خاصة من الوفاء والإخلاص فى الحب برسم صورة فى الخيال.

 

وتعاون هشام عباس في أغنية "معاه" مع كل من الشاعر الغنائي كيرو راجى، والملحن معتز أمين، والموزع الموسيقي سيرجيو.

 

وتقول كلمات الأغنية:


معاه عرفت قيمة الدنيا ديا.. شوفت الجنة قصاد عينيا معاه
 

أيام ياما ضاعت منى سايبها.. عشتها من غير ما حسبها أيام
 

قصادى شايفه حلم قصادى لمسه.. إيده كده عادى لا ده مش معقول
 

سنين وأنا بارسمله صوره فى بالي.. كنت بحبه لكن فى خيالي سنين
 

وخلاص زى ما أكون مكتوبلى نصيبى.. يوم ما قابله يبقى حبيبى خلاص

 

معاه عرفت قيمة الدنيا ديا.. شوفت الجنة قصاد عينيا معاه.

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وائل لطفي

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