الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

تحصين الماشية
تحصين الماشية

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الاثنين، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أشار  التقرير إلى أنه خلال يومين من انطلاق الحملة تم تحصين أكثر من 385 ألف جرعة على النحو التالي: 196 ألفا و594 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم "114 ألفا و88 رأس أبقار، 63 ألفا و877 رأس جاموس، 15 ألفا و652 رأس أغنام، 2977 رأس ماعز". 

أضاف التقرير أنه تم تحصين 188 ألف و621 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 107 آلاف و98 رأس أبقار، 62 ألفا و777 رأس جاموس، 15 ألفا و652 رأس أغنام، 2977 رأس ماعز، 117 رأس جمال".

الزراعة إنطلاق الحملة القومية للتحصين الحمى القلاعية والوادي المتصدع وتحصين أكثر انجلينا الف جرعة خلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

القصة الكاملة لأزمة شيرين وحقيقة التسجيل الصوتى لوالد حسام حبيب

ارتفاع في أسعار السجائر خلال يوليو.. والزيادة تصل لـ5 جنيهات

رسمياً.. 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

«الحياة ثمن العتاب».. 10 آلاف جنيه وراء مقتل مدرب الأهلي على يد مساعده

تشكيل الزمالك أمام المقاصة.. الجزيري يقود الهجوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي