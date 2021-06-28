انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الاثنين، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أشار التقرير إلى أنه خلال يومين من انطلاق الحملة تم تحصين أكثر من 385 ألف جرعة على النحو التالي: 196 ألفا و594 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم "114 ألفا و88 رأس أبقار، 63 ألفا و877 رأس جاموس، 15 ألفا و652 رأس أغنام، 2977 رأس ماعز".

أضاف التقرير أنه تم تحصين 188 ألف و621 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 107 آلاف و98 رأس أبقار، 62 ألفا و777 رأس جاموس، 15 ألفا و652 رأس أغنام، 2977 رأس ماعز، 117 رأس جمال".