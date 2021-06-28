الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

فن

الفنانة الفرنسية ماشا مريل تختتم زيارتها لمصر بزيارة معبد فيلة بأسوان (صور)

الفنانة الفرنسية
الفنانة الفرنسية ماشا مريل تزور معبد فيلة

اختتمت الفنانة الفرنسية ماشا مريل زيارتها لمصر اليوم بزيارة معبد فيلة بأسوان على هامش تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته الخامسة، وأبدت ميريل سعادتها البالغة بزيارة مصر للمرة الثالثة. 


وقالت ميريل: "مصر أبهرت العالم بحضارتها وتاريخها الكبير.. وحققت في تلك الزيارة حلمي بزيارة معبد أبوسمبل، والذي يعود لعصر رمسيس الثاني“، والتقطت ميريل صورًا تذكارية لها في معبد فيلة وأيضًا خلال جولتها النيلية.

 

وماشا مريل صاحبة مشوار طويل مع السينما يمتد لأكثر من نصف قرن، حيث بدأت مشوارها الفني في بداية الستينيات من القرن العشرين، وتعتبر واحدة من نجمات الموجة الجديدة في السينما الفرنسية، حيث منحها المخرج الفرنسي الشهير جون لوك جودار دورًا رئيسيًا في فيلمه "السيدة المتزوجة" أو "امرأة متزوجة" سنة 1964، وهو الدور الذي يعتبره النقاد البداية الحقيقية للنجمة الفرنسية، لتقدم بعد ذلك أفلامًا مهمة مع مجموعة من المخرجين الكبار في فرنسا وأوروبا، من بينهم المخرج الإسباني لوي بونييل في فيلم "يوم جميل" سنة 1966، ومع موريس بيالا في فيلم "لن نشيخ معًا" سنة 1972، ومع برتراند بليي في فيلم "زوج الأم" سنة 1981، فضلًا عن رائعة كلود لولوش "الواحد والآخر" سنة 1981، ثم في فيلم "الكرنفال الكبير" للمخرج ألكسندر أركدي سنة 1983، ثم في فيلم "فويفر" للمخرج جورج ويلسن سنة 1989، لتتواصل بعد ذلك أعمالها في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية.

 

وكانت إدارة مهرجان أسوان قد قررت إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي، والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرًا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.

 

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت.

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لنجمة الفرنسية ماشا مريل ماشا ميريل زيارة مصر مهرجان اسوان معبد أبو سمبل الدورة الخامسة مهرجان أسوان الدولي

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