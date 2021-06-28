الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة فى البحيرة

تسمم
تسمم

أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة بنزلة معوية " تسمم "، اليوم الإثنين، جراء تناول مادة سامة غير معلومة بمنزلهم بمركز أبوحمص بالبحيرة وتم نقلهم لمستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى حوش عيسى المركزي، يفيد بوصول مصابين بتسمم غذائي، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بتسمم جراء تناول مادة غير معلومة المصدر وجميعهم مقيمون بمركز أبوحمص.

والمصابون هم كل من:" محمد محمود إبراهيم، 55 عامًا، شيرين محمد محمود، 22 عامًا، محمد إسماعيل محمد، 5 سنوات، فاطمة محمود محمد، 5 سنوات، محمد محمود محمد، سنتين"، مصابين بنزلة معوية وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وخروج جميع الحالات بمعرفة الأهل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم نقلهم إلى مستشفى حوش عيسى لتلقى العلاج اللازم.

تسمم المركزى مستشفى المباحث محمد علي المستشفى محافظة البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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