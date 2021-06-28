نجوم المستقبل.. «الدستور» تحاور الفائزين بـ«جائزة المبدع الصغير»

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير.



قالت عبدالدايم: إن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد رائدة وفريدة من نوعها وخصصتها مصر للأطفال والنشء للمرة الأولى، تعبيرًا عن اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم وتقديرًا منها لموهبتهم وإبداعهم.

«الدستور» حاورت الفائزين في المسابقة، والذين أُعلنت أسماؤهم أمس.

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