الإثنين 28 يونيو 2021
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نجوم المستقبل.. «الدستور» تحاور الفائزين بـ«جائزة المبدع الصغير»

نجوم المستقبل
نجوم المستقبل

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير.


قالت عبدالدايم: إن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد رائدة وفريدة من نوعها وخصصتها مصر للأطفال والنشء للمرة الأولى، تعبيرًا عن اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم وتقديرًا منها لموهبتهم وإبداعهم.

«الدستور» حاورت الفائزين في المسابقة، والذين أُعلنت أسماؤهم أمس.

 

فائزة بجائزة المبدع الصغير في الشعر: «أعشق فؤاد نجم وجاهين والأبنودي»


فائزة بجائزة المبدع الصغير: «فخورة بالفوز وحلمي أكون كاتبة مشهورة»


فريدة الحاصلة على جائزة المبدع الصغير: «اتفاجئت بفوزي وكنت هموت من الفرحة»


سيلينا فائزة بجائزة المبدع الصغير: «فرحانة لأن بلدي ترعى موهبتي وأحلم بالتمثيل»


فائز بمسابقة المبدع الصغير: «أشعر بسعادة لا توصف وحلمي أكون طبيب»

 

هنا الفائزة بجائزة «المبدع الصغير»: كتبت 3 قصص فى 6 أيام


رنا عبدالوهاب الفائزة بجائزة المبدع الصغير: «أتمنى أكون أشهر عازف كمان في العالم»


ريم أسامة الفائزة بجائزة المبدع الصغير: أحببت الغناء من صوت أمى


بدأت بأنشودة «مدد يانبي».. رحلة نجاح المبدع الصغير يوسف حسن

 

الفائز بـ«المبدع الصغير»: هدفي دعم ذوي الهمم.. والجائزة وسام على صدري
 

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