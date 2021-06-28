ضبط 16 مخالفة متنوعة فى حملة تموينية بمطروح

قال المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إنه بالتنسيق مع قسم مباحث التموين تم تنفيذ حملة تموينية من مفتشي إدارة الرقابة التموينية برئاسة زكريا غنيم ومحمد على يوسف وأمجد قنديل عبد الرؤوف علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية بمدينة مرسى مطروح، لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.



وأوضح وكيل تموين مطروح أن الحملة ضبطت 16 مخالفة تموينية متنوعة تضمنت: “ مخالفة عرض وبيع سلع مجهولة المصدر، 2 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، 3 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات 2 مخالفة بيع سلع بأزيد عن السعر الرسمي، و3 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، مخالفة عرض لحوم للبيع غير مغطاة، 4 مخالفات عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية ”، مؤكدًا أنه تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بضبط اية مخالفات تموينية واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

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