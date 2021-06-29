5 أطعمة تُسبب عسر الهضم

يجب عند تناول الأطعمة أن يكون لديك وعي من جمع أنواع معينة مع غيرها، لأنه من الممكن أن تسبب مشاكل كبيرة خاصة في الجهاز الهضمي، بحسب موقع “healthline” نرصد عدد من الأطعمة عند جمعهم يسبب عسر هضم.

البيض واللحوم المقلية

من الأطعمة السيئة للهضم البيض واللحوم المقلية، قد تؤثر سلبًا على عملية الهضم.

الجبن والفاصوليا

الفاصوليا والجبن دمجهم معا فى وجبة واحدة كأنواع السلطات المختلفة يشعر بالغازات والانتفاخ، وعسر الهضم. من الأفضل الاحتفاظ بالفاصوليا ومنتجات الألبان منفصلة لتسهيل عملية الهضم.

بطاطس و برجر

تقديم البطاطس المقلية مع البرجر يجعل مستويات السكر في الدم منخفضة للغاية. يؤدي انخفاض مستويات السكر في الدم إلى الشعور بالتعب والخمول.

مياه غازية وبيتزا

الصودا والبيتزا هو خيار سيء للغاية فيما يتعلق بصحتك البيتزا مليئة بالنشا والبروتينات، مما يبطئ عملية الهضم كما أن تناول كميات عالية من السكر عن طريق تناول المشروبات الغازية يبطىء عملية الهضم.

الموز والحليب

يعد الحليب والموز من الأطعمة التى يجب عدم جمعهما معا فهما يسببان الخمول وعسر الهضم.

بعض النصائح لتجنب مشاكل الهضم

- يجب تحديد أوقات وأماكن معينة من أجل تناول الطعام، إذ يساعد ذلك في تهيئة الجسم على الهضم وتقليل مشاكل الضهم.

- يجب اختيار أنواع الطعام المفيدة للجهاز الهضمي وتجنب أنواع الطعام الضارة خصوصًا عند الإصابة بأي من مشاكل الجهاز الهضمي مسبقًا.

- يجب تناول عدد وجبات محدد والمحافظة على هذا النظام طوال الوقت.

- استبدال الخبز الأبيض بالخبز الأسمر.

- تناول غذاء متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية بلا استثناء.

- تقليل كمية السكريات والدهون الموجودة في الطعام.

- هضم الطعام ومضغه جيدًا، إذ يساعد ذلك في تحفيز عملية الهضم وإفراز الإنزيمات.

- لا يجب الإضراب عن الطعام لفترة طويلة، إذ يسبب ذلك الإصابة بالغازات وخروج أصوات من المعدة.

- يجب تجنب تناول الطعام قبل النوم.

- ينصح بشرب الماء بشكل كافً طوال اليوم.

- يجب تجنب الشعور بالقلق، إذ يؤثر ذلك سلبًا على عملية الهضم.

- يجب أخذ قسط كافٍ من النوم والراحة من أجل الحفاظ على عملية الهضم بشكل صحي.