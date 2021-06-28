الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة أخصائية إدارية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لـ25 يوليو

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، الإثنين، تأجيل جلسات محاكمة المتهمة جيهان محمود منصور أحمد ـ أخصائية إدارية بمستشفيات جامعة القاهرة ـ بتهمة الانضمام إلى جماعة ارهابية والترويج لاستخدام القوة والعنف قبل رجال الشرطة والجيش من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحت اسم "المنسق العام لمجهولين ضد الانقلاب" لجلسة 25 يوليو المقبل.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضمت لجماعة أسّست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمها بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض بأن انضمت إلى جماعة الإخوان التي تهدف الي تغيير نظام الحكم بالقوة وروجت لأفكار تلك الجماعة عبر صفحتها على موقع التواصل (فيسبوك) تحت اسم "المنسق العام لمجهولين ضد الانقلاب".

محاكمة اخصائية ادارية جامعة القاهرة جماعة إرهابية الدائرة الثالثة إرهاب طره

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