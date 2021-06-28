الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يتابع مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير

صورة من اجتماع اليوم
صورة من اجتماع اليوم

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا الاثنين، مع اللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، وعدد من قيادات المتحف؛ لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير.

وذكر بيان الوزارة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر الإجراءات والتجهيزات الأثرية والهندسية اللازمة لإجراء تجربة محاكاة نهائية لعملية نقل مركب الملك خوفو الأولى من مكانها الحالي بمنطقة أهرامات الجيزة إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير، خلال الاسابيع القليلة القادمة، هذا بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات مستجدات العمل الأثري والهندسي بالمتحف وكذلك ملف تقديم وتشغيل الخدمات به.

ونجح فريق العمل بالمتحف المصري الكبير في إقامة التجربة الأولى لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى؛ لضمان وصول المركب بأمان، وستتم عملية النقل باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بُعْد والتي تم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة، بعد حمايتها وتأمينها أثناء التحرك.

وزير السياحة مستجدات الاعمال بالمتحف المصرى الكبير

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وائل لطفي

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