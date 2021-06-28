الجامعة العربية تنظم برنامجًا تدريبيًا لتنفيذ خطة الدليل العربى للعدالة الصديقة للطفل

بدأت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة) بالتعاون والتنسيق مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في مجال عدالة الأطفال - فرع فسلطين، برنامجا تدريبيا لتنفيذ الخطة التنفيذية الاسترشادية للدليل العربي للعدالة الصديقة للطفل في التشريعات والأنظمة لدي الدول الأعضاء في الجامعة العربية، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في ديسمبر 2020.



وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن البرنامج التدريبي يأتي كخطوة تنفيذية لتطبيق الدليل العربي للعدالة الصديقة للطفل، الذي أعدته إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والذي تم اعتماده كدليل إرشادي خلال أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب (عمان: ديسمبر 2019).



وأضافت أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إيضاح معايير ومبادئ العدالة الصديقة للأطفال، وذلك بشكل تفاعلي يمكن تقديمه للعاملين في نظم العدالة الخاصة بالأطفال من قضاة ووكلاء النيابة والشرطة والمحامين، ويتضمن كذلك عروضا لكل جلسة تدريبية، بالإضافة إلى تمرين عملي تفاعلي لتوضيح وتثبيت الهدف من كل جلسة تدريبية.



ويعقد البرنامج التدريبي على مرحلتين، الأولى على مدى اليوم وغدا، والثانية يومي 4 و5 يوليو المقبل.. وتتضمن الجلسات التدريبية موضوعات من بينها مقدمة حول الدليل (تلخيص للجلسة التعريفية الأولى 2020)، والمبادئ العامة للعدالة الصديقة للأطفال وممارسات عملية في مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال في خلاف مع القانون في الإجراءات القضائية، وممارسات عملية في ضمان الحق في التعويض يتناسب مع وضعه كطفل.



ويستهدف التدريب العاملين في مجال عدالة الأطفال في الدول العربية (قضاة الأطفال - الأحداث + مدعون عامون + شرطة متخصصة + مندوبو حماية الطفولة)، ويقوم بتقديم التدريب مجموعة من الخبراء ممن شاركوا في إعداد الدليل العربي للعدالة الصديقة للطفل، كما يشارك في أعمال التدريب ممثلو 15 دولة عربية.