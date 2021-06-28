الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يصور أغنية استعراضية بالعربي والنوبي والسواحلي الإفريقي

بعد اختفائه 20 عامًا.. الطفل نور ابن سعيد صالح فى «آمال وأقدار» يعود للفن

نور أبو حساب
نور أبو حساب

بعد اختفائه لمدة 20 عاما عن الساحة الفنية، يعود الطفل الصغير نور أبوحساب،  الذي لمع أمام سعيد صالح وأحلام الجريتلي في مسلسل "آمال وأقدار" إخراج منير التوني حيث لعب دور ابنهما، وتألق وقتها في "عصر الأئمة" مع المخرج الكبير الراحل حسام الدين مصطفي و"قمر وقمورة" مع المخرج صبحي شفيق وبرز في البرلمان الصغير،  "الدستور " تكشف في السطور التالية القصة الكاملة لاختفائه وعودته لكاميرات.  

 

رغم توقع الجميع له النجومية، فقد اختفى الطفل من ساحات الفن بدون أسباب معروفة، والسر الذي لم يعلمه كثيرون من متابعيه ومحبيه وقتها، أن أهله فضلوا أن يتفرغ للتعليم عن الفن، فشق طريقه الدراسي حتي تخرج في كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، وصار الآن من أشهر أطباء الأسنان في مصر.

 

العودة للفن مرة أخرى

"نور" أصبح الآن الدكتور نور الآن قرر العودة بقوة لعالم الفن، لكن من بوابة الغناء حيث يستعد لتصوير أول أغنية استعراضية بعنوان "سيكي بامبي" ، والتي يغني فيها عربي  ونوبي وبالسواحلية الإفريقة، وهي من تلحين فادي صالح، وتأليف جماعي يشارك في كتابتها مع ماندو وفادي وخالد، وتوزيع محمود دييز، وسيتم تصوير الأغنية الأسبوع المقبل بإحدى المناطق الطبيعية الشهيرة من إخراج وتصميم نور، وتصوير أحمد جوهر.

وقال نور أبوحساب، رغم نشأتي في أسرة فنية وتعلمي الموسيقي والغناء والاستعراضات منذ الصغر ونجاحي في التمثيل وأنا طفل بأعمال كثيرة، فضلت الأسرة الاهتمام بمستقبلي التعليمي، وبعد أن حققت نفسي علميًا وفي مجال طب الأسنان قررت العودة إلى جذوري الفنية التي أعشقها.

وأضاف: في رأيي الفن وطب الأسنان يكملان بعضهما فطب الأسنان فن، وشطارتي منذ الطفولة في عزف الجيتار ساعدتني على أن أكون طبيب أسنان شاطر لأن طبيب الأسنان يحتاج إلي براعة يدوية تشبه عازف الجيتار.


- تفاصيل أغنيته الأولى

وعن أغنيته الأولي قال نور، أغنية "سيكي بامبي" هي غزل في المحبوبة تمزج ما بين أشكال الغناء العربي والنوبي والإفريقي سواء من حيث الكلمات أو الألحان أو الاستعراضات التي لم أتخل عنها رغم دراستي للطب، فقد ظللت طيلة حياتي اهتم به حتي سافرت إلي كينيا حيث دربت هناك على الرقص الإفريقي للأفارقة عام 2019 في جامعة كنياتا وفي مدارس الرقص الإفريقي، كما سافرت إلي العديد من الدول الأخرى لنشر ثقافات الدول في التعبير الحركي بالرقص والاستعراضات لمختلف الشعوب مثل أمريكا وتونس وتايلاند.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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