الإثنين 28 يونيو 2021
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فن

بعد أزمة «التسريبات».. والد حسام حبيب يرد ويكشف حقيقة انفصال نجله عن شيرين

والد حسام حبيب ونجله
والد حسام حبيب ونجله وشيرين

علق حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، على التسريبات الأخيرة التي تناولت بعض المواقف الشخصية له تجاه الفنانة القديرة شيرين عبدالوهاب.

وأكد حسين حبيب "حما شيرين"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، ردًا على هذه التسريبات ومدى حقيقتها من نفيها، قائلاً: "المكالمة مفبركة وكذب لأن هذه ليست أخلاقنا" . 

وتابع والد حسام حبيب: "شيرين نزلت علي صفحتها حسب أحد المواقع بتقر إن علاقتها بزوجها وأهله ممتازة، ولا أحد يتدخل في حياتها الخاصة".

وواصل: "شيرين كمان قالت إن وجود زوجها في حياتها حماها من متطفلين كتير وحافظ على ثروتها، لأنه بيعشقها أكتر من نفسه".

وعن علاقته بشيرين هذه الفترة قال والد حسام حبيب: "إحنا بنحبها جدًا لأنها جدعة وبنت بلد وذكية ومحترمة، وفي قلبنا وشرف لينا"، متابعًا: "أنا شخصيًا قربتني جدًا مع أولادي، خاصة حسام، ودايمًا بتسأل عليا وهيا عارفة إن الهرى ده مواقع عايزة تعمل ترند وكله بقي تجارة".

جدير بالذكر أنه قد جاء في التسجيل الصوتي الذي وصفه الموقع العربي بأنه مُسرب، ونسبه لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

بداية العلاقة بين شيرين وحسام لاقت أمورًا غير مفهومة، بعدما نفى الاثنين فكرة ارتباطهما لأكثر من مرة، كانت أولاها في شهر أبريل لعام 2018، عندما أعلن المهندس حسين حبيب، والده، ارتباطهما، لكن سرعان ما قام بنفي هذا، مؤكدًا أن علاقتهما ما هي إلا صداقة فقط.

وبعد مرور شهرين، يعود والد حبيب مرة أخرى ويعلن، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، عن ارتباطهما مرة أخرى، قائلًا: "رغم كيد العزال ابني وحبيبة قلبي"، ليبدأ الاثنين حياتهما بالعديد من التساؤلات غير المفهومة.

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