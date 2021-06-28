الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء تجارب لقاح معدل ضد سلالة «بيتا» المتحورة من فيروس كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

بدأت شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، اليوم الإثنين، تجارب لاختبار لقاح معدل ضد سلالة فيروس كورونا المتحورة "بيتا"، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وحسب ما نقلت شبكة روسيا اليوم، عن موقع  "the national news" سيشارك في تجربة اللقاح المعزز حوالي 2250 شخصًا من بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وبولندا، وستشمل التجربة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بجرعتين من لقاح "أسترازينيكا - أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا الأصلي، أو لقاح "messenger-RNA"، مثل اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر وبيونتيك"، كما سيتواجد أشخاص لم يتم تلقيحهم ضد فيروس كورونا أيضا".
 

وأشارت "the national news" أنه "تم تصميم اللقاح الجديد لأسترازينيكا، المعروف باسم "AZD2816"، باستخدام نفس الطريقة لصناعة اللقاح الرئيسي، ولكن مع تعديلات جينية طفيفة على بروتين "سبايك" على أساس متحور بيتا".

من جانبه، قال أندرو بولارد، كبير الباحثين ومدير مجموعة أكسفورد للقاحات في الجامعة: "اختبار الجرعات المعززة من اللقاحات الحالية واللقاحات الجديدة أمر مهم لضمان أننا على أفضل استعداد للبقاء في طليعة فيروس كورونا الوبائي، إذا لزم الأمر".

وأوضح ماهشي راماسامي، الباحث الرئيسي في مجموعة أكسفورد للقاحات قائلًا: "ستوفر هذه الدراسة أدلة حيوية حول ما إذا كانت هناك حاجة لجرعات إضافية، بما في ذلك تعديلات ضد متغيرات فيروسية جديدة، في المستقبل".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، حددت حتى الآن أربعة أشكال مختلفة من سلالات فيروس كورونا كوفيد 19 آو كما يطلق عليها متحورات كورونا؛ حيث أطلقت على السلالة التي تمّ اكتشافها لأول مرة في بريطانيا اسم "ألفا"، والسلالة التي اكتشفت في جنوب إفريقيا اسم "بيتا" والسلالة المكتشفة في البرازيل اسم "غاما"، كما أطلقت على السلالة المكتشفة في الهند وهى الأحدث اسم “دلتا”.

 

فيروس كورونا تجارب اختبارية سلالة دلتا بريطانيا شركة أسترازينيكا

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