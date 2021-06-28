وزير خارجية قطر يجتمع مع نظيرته الليبية والمبعوث الأممى لسوريا

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الإثنين، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والذي عُقِد بالعاصمة الإيطالية روما.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، دعم قطر الكامل لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها، معربًا عن أمنياته للأشقاء في ليبيا بالتوفيق في تنظيم الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.

اجتماع قطري مع المبعوث الأممي لسوريا

وفي السياق ذاته، اجتمع وزير الخارجية القطري، اليوم، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع في سوريا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق الحل السياسي للأزمة السورية.

مباحثات قطرية - أمريكية

وشارك وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن أسبوع الأمم المتحدة الثاني لمكافحة الإرهاب.

واجتمع آل ثاني، اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة خاصة في فلسطين وليبيا وسوريا وأفغانستان.

وتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، بالشكر لوزير خارجية الولايات المتحدة، على ترؤس بلاده مع إيطاليا للمؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في روما

وزير الخارجية القطري يلتقي المبعوث الأممي لسوريا

وزير الخارجية القطري يلتقي نظيرته الليبية نجلاء المنقوش

وزير الخارجية القطري يلتقي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن