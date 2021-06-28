محافظ بنى سويف يناقش مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات دعم شبكة الطرق

بحث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، مع المهندس أحمد الناقة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف بالهيئة العامة للطرق والكباري، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري بدائرة المحافظة، ضمن خطة الدولة لتحسين شبكة الطرق ودعم جهود التنمية في مختلف المجالات، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ.

وناقش المحافظ خلال لقائه بمسئولى هيئة الطرق بالمحافظة، التقرير الذي تم عرضه عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والذي تضمن الإشارة إلى الانتهاء من تطوير الطريق الصحراوي الغربي"القاهرة/ أسيوط" بنطاق بني سويف بطول 100 كم، بجانب الإشارة إلى أنه يجرى العمل في مشروع رفع كفاءة طريق “دمو بني سويف/الفيوم” بطول 27 كم بنظام التقنية الحديثة (fdr) وهي عبارة عن إعادة تدوير طبقات الرصف لتوفير الوقت والتكلفة، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 25%.

وبالنسبة للموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة طريق السادات المزدوج بمدينة بني سويف والذي يبلغ طوله 5 كم، يجرى حالياً تنفيذ أعمال كشط وإعادة تغطية بالطبقة السطحية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 75%.

كما ناقش المحافظ الإجراءات المنفذة والموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة الطريق الدائري المزدوج حول بني سويف بطول 3كم، والذي يبدأ من مديرية الأمن حتى الحمرايا شرق النيل، حيث أكد رئيس الإدارة المركزية أنه يجرى حاليا تجهيز المعدات تمهيداً للبدء فوراً في تنفيذ المشروع.

وتضمن التقرير الإشارة إلى الانتهاء من أعمال الدراسة والرفع المساحي لمشروع إنشاء كوبري علوي أعلى السكة الحديد “الفيوم/ الواسطى"، وجار إعداد التصميمات، حيث سيساهم الكوبري في حل مشكلة تقاطع المزلقان “الفيوم/ الواسطى" مع الطريق الزراعي "القاهرة / أسوان".

وفيما يتعلق بمشروع إنشاء كوبري الميمون على الطريق الزراعي، حيث ناقش المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي الحالي، مؤكدا أهمية الانتهاء من المشروع الذي يمثل أهمية حيوية للمنطقة بدائرة مركز الواسطى.

وأفاد رئيس الإدارة المركزية، بأنه قد تم ترسية المرحلة الثانية من مشروع إنشاء الكوبري، وجار التجهيز للبدء في تنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى أن أعمال الحوائط الساندة للمرحلة الأولى من الكوبري قد أوشكت على الانتهاء لفتح الكوبري أمام الحركة في الاتجاهين.

وبالنسبة للموقف التنفيذي لمشروع محور “الفشن التنموي" بطول 26 كم، ابتداءً من الطريق الشرقي القديم وانتهاءً بالطريق الصحراوي الغربي "القاهرة/ أسيوط"، تم إنشاء الجسر الترابي في المسافة صفر كم حتى الكيلو متر 6.5، وكذلك جار تجهيز أعمال الخوازيق للمجرى الملاحي لنهر النيل، وتم الانتهاء من الأعمال المساحية وإعداد حصر بأسماء الملاك الظاهريين، وجار استخراج قرار المنفعة العامة للمشروع.