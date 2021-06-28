الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حي روض الفرج

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

أجرى، قبل قليل، الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، جولات تفقدية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل.

وتفقد نائب المحافظ مدرسة شبرا الإعدادية بحي روض الفرج، بحضور رئيس الحي، والأجهزة المعاونة، وذلك لمعاينة مبنى التفتيش المزمع إنشاء مقر جديد لإدارة روض الفرج التعليمية مكانها في إطار استغلال الموارد.


وواصل نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، عمل جولاته بالأحياء لمتابعة سير العمل، وتفقد مركز شباب جزيرة بدران بحي روض الفرج، كما تفقد أعمال الرصف والتطوير بنطاق الحي.

وأكد استمراره في متابعة تنفيذ خطة الرصف والتطوير بشوارع الحي، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بكفاءة عالية.

وتأتي الأعمال تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمراجعة الشوارع وتطويرها والعمل على رفع كفاءتها حسب الخطة الاستثمارية للأحياء لعام 2021.

 

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تطويرات أحياء القاهرة تطويرات أبنية الأحياء تطويرات حي روض الفرج المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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