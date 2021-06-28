والدة الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير فى الغناء: قدوتها أصالة

قالت والدة الطالبة ريم أسامة صلاح الدين البالغة من العمر 10 سنوات والفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير فى مجال الفنون فرع الغناء، إن نجلتها طالبة بالصف الخامس بمدرسة الشهيد على عبدالحليم بإدارة ناصر التعليمية شمال محافظة بنى سويف، وأن موهبة نجلتها ظهرت عند الرابعة ونصف من عمرها فى مرحلة kg1، فكانت نجلتها تستمع إلى الأغاني الدينية لماهر زين الموجودة على تليفونها الشخصي وبدأت تردد الأغاني.

وأوضحت والدتها لـ"الدستور"، أنها استمعت إلى صوت نجلتها وبدأت تتأكد من أنها ستكون صاحبة موهبة فى الغناء، ومن هنا بدأت مسيرتها من سن السابعة من عمرها بالالتحاق بالإذاعة المدرسية، والتقديم فى مسابقات الإدارة التعليمية ونقابة المعلمين بالغناء فى أعياد الطفولة، كما شاركت نجلتها فى مسابقة لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بأغنية "سلام" للفنانة أصالة نصري، وحصلت على المركز الأول على مستوى محافظة بنى سويف، مؤكدة أن قدوة نجلتها فى الغناء الفنانة أصالة نصري.

وأشارت والدة ريم أسامة صلاح الدين إلى أنها تدعم نجلتها منذ البداية ومن مرحلة التطوير فى الغناء من الإذاعة المدرسية والإدارة التعليمية ونقابة المعلمين ومديرية التربية والتعليم وحتى حصولها على المركز الأول بالمحافظة، حتى شاركت فى مسابقة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، وكان من ضمن شروط المسابقة اختيار 3 أغاني بينهم اثنان تراث قديم، وأغنية من اختيار المتسابق فقمنا باختيار أغاني تراث قديم ومنها صوت الوطن لأم كلثوم، وعلى بال حبيبى، وأغنية المتسابق تم اختيار بنت أكابر للفنانة أصالة.

ووجهت الشكر إلى الدولة لرعاية الموهوبين من أبنائها مما له أثر مردود على اكتشاف المواهب منذ الصغر.

كما وجهت شكرها لسيدة مصر الأولى انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، على اهتمامها لرعاية الموهوبين والمبدعين فى الدوله وصقل مواهبهم لأنها فكرة فوق الرائعة، والفنانة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لاقتراح الفكرة والسعي وراء تحقيقها وتوثيقها برعاية رئيس الجمهورية.

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