الإثنين 28 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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فن

إسلام غالى يتعاقد مع «فري ميوزك» استعدادًا لطرح ألبومه الغنائى الجديد

المطرب اسلام غالي
المطرب اسلام غالي

تعاقد المطرب الشاب إسلام غالي، مع أميرة محروس المسئول الإعلامى لشركة "فرى ميوزك" للمنتج نصر محروس، وذلك لتوليها توزيع ألبومه الغنائي الجديد كديچتال و طرحه أيضًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وعلى قناة "فري ميوزيك" الفضائية.

 

ويعمل إسلام، حاليًا على قدم وساق للانتهاء من كافة تفاصيل ألبومه الغنائي استعداداً لطرحه الشهر المقبل  حيث يقوم غالي في هذه  الفترة بماستر  أغاني ألبومه في استديو مهندس الصوت أمير محروس.


جدير بالذكر أن إسلام، يتعاون في ألبومه الغنائي الجديد مع أبرز شعراء وملحنين وموزعين مصر والوطن العربي، مثل مدين، تامر حسين، عزيز الشافعي، توما، نادر عبدالله، أحمد ابراهيم، نادر نور، أحمد عبد السلام، محمد عاطف، أحمد الجندي، ويحيى يوسف.

 

وكان المطرب إسلام غالي قد طرح مؤخرا غنية جديدة بعنوان "من غير رجوع" بطريقة الفيديو لاركس على موقع اليوتيوب والمتاجر الإلكترونية، هذه الأغنية من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "حكاية قلبي معاك".

 

أغنية "من غير رجوع" من كلمات أحمد الجندي وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، هندسة صوتية ومكساج مصطفى رؤوف، ماستر أمير محروس، تصوير شريف مختار. 

 

يذكر أن المطرب إسلام غالي طرح العديد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وأعلى نسبة مشاهدة وهي: فيديو كليب "هرومانات" من كلمات محمد نصار وألحان مدين و توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر مصطفي رؤوف وإخراج محمد القاضي. 

 

وأغنية "ست الحسن" من كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس وهندسة صوتية مصطفى رؤوف وجيتار مصطفى أصلان وسوشيال ميديا محمد نافع. 

 

كما طرح أيضا أغنية "قمر عالي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان.

 

كما طرح أيضا أغنية "قمر عالي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان.

عزيز الشافعي منصات التواصل الاجتماعي مهندس الصوت أمير محروس أمير محروس التواصل الاجتماع المطرب إسلام غالي عبد السلام محمد إسلام غالي

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