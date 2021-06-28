بحضور المحافظ.. تفاصيل اجتماع مجلس جامعة مطروح الـ 39

عقد مجلس جامعة مطروح اجتماعه الـ 39 بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتور صلاح عسران نائب رئيس الجامعة لتنمية المجتمع المحلى وعمداء الكليات.



وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود وأنشطة الجامعة فى خدمة المجتمع المحلى موجها بالاسراع فى الانتهاء من انشاء مبنى الجامعة بالكيلو 10 طريق مطروح الاسكندرية ، مشيراً الى انه يتم التنسيق حالياً لإعداد مقترح نموذج لحديقة نباتية بمحافظة مطروح على غرار الحديقة النباتية الملكية بالاردن، وذلك وفق تخطيط علمى مدروس بالتعاون مع مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي.

وأوضح محافظ مطروح انه سيتم ذلك من خلال الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وبالتنسيق مع جامعة مطروح وجميع الجهات المعنية للوقوف على كافة الاحتياجات بما يتوافق مع الطبيعة البيئية والنباتية بمطروح والحفاظ عليها خاصة النباتات العطرية والطبية التى تتميز بها مطروح ، بالإضافة إلي النباتات الرعوية ، ويصبح مزاراً سياحياً وتعليمياً ويوفر مزيد من المراعى لتنمية الثروة الحيوانية.



وأهدى الدكتور مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح الي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نسخة من العدد الأول من مجلة التربية الرياضية وذلك ضمن 6 إصدارات علمية بكليات الجامعة والمنشورة حالياً على بنك المعرفة المصرى بالإضافة إلي مناقشة عدد من الموضوعات العلمية والتعليمية الخاصة بجامعة مطروح.



وأشار رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار إلى قيام جامعة مطروح بالتنسيق مع الأوقاف فى إعداد دورات تدريبية بكلية التربية للائمة والوعاظ من الذكور والإناث بواقع 4 دورات بطاقة 50 دارس بكل دورة ، و فتح باب الدراسات العليا العام القادم .

وكان شارك الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، في فعاليات المؤتمر العلمى الدولي بعنوان "الجامعات العربية ودورها في مواجهة تحديات جائحة كورونا"، الذي نظمته الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، تحت رعاية الأمين العام للاتحاد الدكتور عمرو عزت سلامة.

اجتماع محافظ مطروح

اجتماع محافظ مطروح

اجتماع محافظ مطروح

اجتماع محافظ مطروح

اجتماع محافظ مطروح

اجتماع محافظ مطروح