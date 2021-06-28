أقوال الشهود في اتهام مندوبي مبيعات باختلاس مليون و400 ألف جنيه من جهة عملهم

تواصل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة في اتهام اثنين من مندوبي مبيعات شركة باختلاس بضائع يبلغ قيمتها مليون و400 ألف جنيه من جهة عملهم في القضية التي حملت رقم ۱۰۰۹۱ لسنة ۲۰۲۰ جنايات أوسيم، المقيدة برقم ۳۳۱۰ لسنة ۲۰۲۰ كلى شمال الجيزة وبرقم ٣٥١ لسنة ۲۰۲۰ حصر أموال عامة عليا وبرقم ١٥٣ السنة ۲۰۲۰ جنايات أموال عامة عليا.

وجاء في أقوال رئيس قسم الحسابات بالشركة خلال تحقيقات النياية العامة بأن المتهمين يعملان مندوب مبيعات واستلما بضائع من الشركة بموجب فواتير مبيعات بضائع لبيعها بأجل على مسئوليتهما الشخصية ولم يقوما بسداد ثمنها قاصدين اختلاسه، كما جاء بأقوال 3 خبراء بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل أنه بفحصهم للواقعة تبين:-

أن الشركة هى شركة مساهمة مصرية، وأن المتهم الأول التحق بالعمل لدى الشركة المذكورة بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۱۹ بوظيفة مندوب مبيعات حتى انقطع عن العمل بتاريخ ۲۰۱۷/۱۱/٤.

استلم الأول بضائع من الشركة محل عمله قيمتها 1,471,400 مليون جنيه بموجب فواتير مبيعات مذيلة بتوقيعه لتوزيعها على عملاء الشركة وتوريد ثمنها لخزينة الشركة، وسدد مبلغ 1,248,861 مليون جنيه وتبقی مبلغ 222,539 ألف جنيه، والمتهم الثاني التحق بالعمل لدى الشركة المذكورة بتاريخ ۲۰۱۳/۱۲/۲۱ بوظيفة مندوب مبيعات حتى انقطع عن العمل بتاريخ ۲۰۱۷/۱۱/٤.

كما استلم المتهم الثاني بضائع من الشركة محل عمله قيمتها 599,728 ألف جنيه بموجب فواتير مبيعات مذيلة بتوقيعه لتوزيعها على عملاء الشركة و توريد ثمنها لخزينة الشركة سدد منه مبلغ 518,728 ألف جنيه وتبقی مبلغ 81,000 ألف جنيه.

وشهد بأقوال الوكيل القانوني عن الشركة بأن المتهمين يعملان مندوب مبيعات بالشركة ويختصان باستلام بضائع من الشركة لتوزيعها على عملاء الشركة وتوريد قيمتها خزينة الشركة، وإبان عملهما اختلسا البضائع التي تسلموها بموجب توقيعاتهما على فواتير باستلامهما لها ولم يردا ثمنها و انقطعا عن العمل.

جاء في أمر إحالة المتهمين الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، المقدم إلى محكمة الجنايات، تتهم النيابة العامة كلا من "إ ج" (هارب)٣٦ سنة ويعمل مندوب مبيعات بشركة للتصنيع الزراعي المقيم في مركز أوسيم - محافظة الجيزة، و " ع ع" (هارب)، ۳۳ سنة ويعمل مندوب مبيعات بشركة للتصنيع الزراعي المقيم في مركز الجيزة- محافظة الجيزة، لأنهما في غضون شهر أغسطس وسبتمبر لعام ۲۰۱۷ بدائرة قسم أوسيم - محافظة الجيزة، المتهم الأول بصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة ( مندوب مبيعات بالشركة) اختلس البضائع المبينة و صفا بالأوراق، والبالغة قيمتها مليون وأربعمائة وواحد وسبعين ألف وأربعمائة جنيها المملوكة لجهة عمله آنفة البيان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن تسلم تلك البضائع بموجب فواتير مبيعات لبيعها لعملاء الشركة وتوريد ثمنها لجهة عمله فحجزها لنفسه بنية تملكها.

أضاف قرار الإحالة أن المتهم الثاني بصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة (بإحدي شركات التصنيع الزراعي) اختلس البضائع المبينة و صفا بالأوراق والبالغة قيمتها خمسمائة وتسعة وتسعين ألف و سبعمائة وثمانية وعشرون جنيها المملوكة لجهة عمله آنفة البيان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن تسلم تلك البضائع بموجب فواتير مبيعات لبيعها لعملاء الشركة وتوريد ثمنها لجهة عمله فحجزها لنفسه بنية تملكها.