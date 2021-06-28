بعد تأهلها للأولمبياد.. لاعبة سلاح الشيش: نجتهد لرفع اسم مصر (صور)

حلم ظل يداعب مخيلتها طوال سنوات طويلة بالتأهل للأولمبياد، أصبح حقيقة، فتلك الطفلة التى التحقت برياضة سلاح الشيش في سن السابعة، استطاعت اليوم التأهل ضمن بعثة سلاح الشيش وتمثيل مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

من داخل معسكر التدريب بروسيا، تواصلت «الدستور» مع لاعبة سلاح الشيش مريم الزهيري ابنة محافظة الإسكندرية، للحديث معها عن طموحها وما تريد تحقيقه في بطولة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

قالت مريم أحمد الزهيري، 21عامًا، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، شعبة اللغة الفرنسية، بجامعة الإسكندرية، ولاعبة سلاح الشيش المتأهلة لبطولة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021، إنها تضع صوب عينها بذل أقصى جهد لتحقيق نجاح في هذه البطولة لإعلاء اسم مصر.

وأضافت لـ«الدستور» أنه بعد اختيارها ضمن بعثة السلاح للمشاركة في أولمبياد طوكيو، انتابها شعور مختلط بين الفرحة والسعادة الشديدة بإتاحة الفرصة للتأهل، وتحقيق الهدف التي كانت تتمناه صغرها وهو الطموح للأولمبياد، وشعور آخر بأنها اصبحت تحت ضغط ومسؤولية لتحقق شيئ جيد في تلك البطولة قائلة: «لازم أبذل كل جهدي عشان أشرف بلدي».

وأوضحت أنها بدأت في رياضة سلاح الشيش منذ كانت في عمر السابعة، مشيرة إلى أنها في صغرها خاضت تجارب للالتحاق بالعديد من الألعاب الفردية والجماعية ولم تنجذب إلى أي رياضة، حتى رأت والدتها السلاح في النادي فعرضت عليها تلك اللعبة والتي انجذبت لها منذ اليوم الأول ورأت انها الرياضة التي كانت تبحث عنها بسبب انها تفضل الألعاب الفردية أيضًا.

وتابعت: «منذ اليوم الأول اتشديت لسلاح الشيش، وكنت صغيرة 7سنوات» مشيرة إلى أن سلاح الشيش رياضة تلعبها فتيات كثيرة في مصر والعالم كله، وليست خاصة بالرجال فقط، فهي هي رياضة راقية جدا، تضم جميع المميزات على المستوي البدني والذهني وتساعد على التفكير السريع.

وأكدت « مريم» أنها تلقت دعمًا كبيرًا، لافتة إلى أن عائلتها هي اكبر داعم لها خاصة في الرياضة، حيث كانت هناك تحفيز بأن التمرينات الرياضية تأتي في المقام الأول قبل أي شيئ، قائلة:« ممكن تتأجل أي حاجة حتى ممكن المذاكرة عشان التمرين، لأن اسرتي واثقين فيا وعارفين اني بقدر اذاكر وأقسم وقتي كويس» وتابعت أنه يمكن أن يتزامن وجود معسكر وقت امتحانات، وأهالي كثيرة تفضل الامتحان، لكن اسرتي تفضل تأجيل الامتحانات والتحاقي بالمعسكر لإيمانهم بأهمية الرياضة، مشيرة إلى أن مساندة عائلتها لها كانت من جميع النواحي المادية والمعنوية والتشجيع والدعم حيث أنهم يبذلوا كل ما في وسعهم لأكون بطلة.

ولفتت إلى أنها على المستوى الدراسي متفوقة في دراستها بمراحلها حتى الجامعية، وفي الرياضة أمنيتها هو أن تكون بطلة عالم وبطلة اوليمبية، وتجمع بين النجاح في الرياضة والدراسة، ونقوم بأداء مشرف في الأولمبياد ونحقق مركز نرفع به اسم مصر.

وأشارت إلى أنها الآن مع بعثة سلاح الشيش في معسكر إعداد قبل الأولمبياد في روسيا لمدة اسبوعين، ثم يبدأ معسكر آخر 10ايام في طوكيو قبل الأولمبياد مباشرة، وهي بعثة

كبيرة متأهلة من قرق «سيدات ورجال» وفردي، وهي أكبر بعثة سلاح تم تأهلها على مدار السنوات الماضية.



ومن جانبه هنأ الدكتور السيد الصيفي عنيد كلية التجارة جامعة الإسكندرية الطالبه مريم الزهيري للتأهل لتمثيل مصر في سلاح الشيش في اولمبياد طوكيو.



وأعرب «الصيفى» عن فخر الكلية بابنتها الواعدة، باعتبارها نموذجاً ايجابيا للطلاب، مؤكداً ان الأبطال هم من يصنعون التاريخ، لافتًا أن مريم من الطلاب المتفوقين علمياً بالإضافة إلى تفوقها الرياضى، ومؤكداً أن الكلية ستتولى تقديم كل الدعم والمساندة لبطلة مصر، ومتابعة إذاعة مبارياتها من خلال قاعة المؤتمرات بالكلية.

مريم لاعبة سلاح الشيش المتأهلة لاولمبياد طوكيو

مريم لاعبة سلاح الشيش المتأهلة لاولمبياد طوكيو

مريم لاعبة سلاح الشيش المتأهلة لاولمبياد طوكيو