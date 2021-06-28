«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الموز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر يوليو.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أراضي الوادي:

- يبدأ التزهير في هذا الشهر وهو أنسب فترات التزهير حيث يعطي سباطة كبيرة.

- قطع الثلث السفلي من الشمراخ الزهري عند ظهور أول كف.

- الانتهاء من انتخاب الخلفات في الوجه البحري والبدء في انتخاب الخلفات التي ستثمر في العام التالي بالوجه القبلي.

- إضافة الدفعة الثانية من سماد سلفاب البوتاسيوم بمعدل 500 جم / نبات.

- الاهتمام بإضافة الأسمدة النيتروجينية بنفس المعدلات السابقة.

- رش المزرعة بسماد ورقي عند ظهور أعراض نقص العناصر على النباتات حيث يتم الرش بمخلوط من العناصر الصغري واليوريا مكون من 200 جم حديد مخلبي+ 100 حم زنك مخلبي +100 جم منجنيز مخلبي +500 جم يوريا / 600 لتر ماء.

- الري حسب حالة النبات كما في الشهر السابق.

- إزالة أي بزوز جديدة تظهر على النبات.

- فحص وإزالة النباتات المصابة بالتورد أو التبرقش واستمرار الرش ضد المن.

الأراضي الرملية:

- إضافة 8 كجم نترات نشادر + 10 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان خمسة أيام في الأسبوع.

- إضافة 2 كجم سلفات ماغنسيوم كل أسبوع.

- إضافة حامض الفوسفوريك بمعدل 1.5 كجم/ فدان منفرداً مرة واحدة أسبوعياً.

- إضافة العناصر الصغرى أسبوعياً بمعدل 250 جم سلفات زنك + 250 سلفات منجنيز + 250 جم حديد مخلبي. ويستمر إضافة هذه العناصر الصغري خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس و وسبتمبر.

- يزداد احتياج الموز إلى مياه الري تدريجياً حتي يصل الي 40-50 م3 /ف/يوم.