الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الموز

زراعات الموز
زراعات الموز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر يوليو.

 

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

 

أراضي الوادي:

 

- يبدأ التزهير في هذا الشهر وهو أنسب فترات التزهير حيث يعطي سباطة كبيرة.

 

- قطع الثلث السفلي من الشمراخ الزهري عند ظهور أول كف.

 

- الانتهاء من انتخاب الخلفات في الوجه البحري والبدء في انتخاب الخلفات التي ستثمر في العام التالي بالوجه القبلي.

 

- إضافة الدفعة الثانية من سماد سلفاب البوتاسيوم بمعدل 500 جم / نبات.

 

- الاهتمام بإضافة الأسمدة النيتروجينية بنفس المعدلات السابقة.

 

- رش المزرعة بسماد ورقي عند ظهور أعراض نقص العناصر على النباتات حيث يتم الرش بمخلوط من العناصر الصغري واليوريا مكون من 200 جم حديد مخلبي+ 100 حم زنك مخلبي +100 جم منجنيز مخلبي +500 جم يوريا / 600 لتر ماء.

 

- الري حسب حالة النبات كما في الشهر السابق.

 

- إزالة أي بزوز جديدة تظهر على النبات.

 

- فحص وإزالة النباتات المصابة بالتورد أو التبرقش واستمرار الرش ضد المن.

 

الأراضي الرملية:

 

- إضافة 8 كجم نترات نشادر + 10 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان خمسة أيام في الأسبوع.

 

- إضافة 2 كجم سلفات ماغنسيوم كل أسبوع.

 

- إضافة حامض الفوسفوريك بمعدل 1.5 كجم/ فدان منفرداً مرة واحدة أسبوعياً.

 

- إضافة العناصر الصغرى أسبوعياً بمعدل 250 جم سلفات زنك + 250 سلفات منجنيز + 250 جم حديد مخلبي. ويستمر إضافة هذه العناصر الصغري خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس و وسبتمبر.

 

- يزداد احتياج الموز إلى مياه الري تدريجياً حتي يصل الي 40-50 م3 /ف/يوم.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الموز يجب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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