رفع الحد الاقصى للتموين خلال أيام.. تعرف على الفئات المستحقة

تستعد وزارة التموين خلال الأيام القليلة المقبلة لتطبيق اجراءات جديدة فيما يخص دعم السلع التموينية، تقضي برفع الحد الأقصى للفئات المستحقة للحصول على الخدمات التموينية، وتشمل العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخـاص المـؤمن عليـه بحد أقصى 2400 جنيه شهريًا بدلاً من 1500 جنيه، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة دون جد أقصى.

يأتي ذلك عملاً بالقرار الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 62 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، والذي يقضي باستبدال نص المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجـارة الداخلية رقم ٢٠١٧ لسنة ١٧٨ المشار إليه النص الآتى :

أن تستخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقًا للدعم

المقرر لكل فرد وذلك للفئات الآتية :

المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة .الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة .

القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين .

العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائل وعمال ن و التراحيل، ووالسائق ن والمهنيون والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الـضئيلة، المتعطلون ومن فى حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعى ودخل شهرى بحد أقصى 2400 شهريًا بدلًا من 800 جنيه .

أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأ عمال العام أو القطاع الخاص بحد

أقصى 1500 جنيه شهريًا بدلا من 1200 جنيه كما في القرار السابق

أصحاب الأمراض المزمنـة وذو و الاحتياجـات الخاصـة دون التقيـد بالحـد

الأقصى للدخل.

ونظم القرار الاجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين في التالي:

يتقدم المواطن إلى مكاتب التموين المختصة بطلب أداء الخدمة موضحا به نوع الخدمة المراد الحصول عليها:

1- استخراج بطاقة جديدة.

2- تعديل بيانات بطاقة ذكية (الوفاة - الطلاق - السفر للخارج - إضافة مواليد - زواج أو معيشة مستقلة).

3- استخراج بطاقة تموينية فصلا من بطاقة سارية حالية (زواج - طلاق - معيشة مستقلة - الفرد الوحيد المتبقي على قيد الحياة من الأسرة).

4- استخراج بدل فاقد أو تالف.

5- إعادة قيد بطاقة موقوفة (لعدم الصرف - الأفراد العائدون السابق طلبهم الخصم قبل السفر).

6- تحويل البطاقة (من بقال إلى بقال داخل دائرة المكتب - من مكتب إلى مكتب داخل المحافظة - من محافظة إلى محافظة أخرى).

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة التموينية: