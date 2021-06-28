الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المجلس الأمن الوطني العراقى: ندين القصف الأمريكى عند الحدود مع سوريا

الضربات الامريكية
الضربات الامريكية

أدان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، القصف الأمريكي عند الحدود مع سوريا، مضيفا، أن السلطات تبذل جهودا كبيرة لحماية أبراج الكهرباء، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.

وأضاف المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أن إخراج القوات القتالية في مراحله الأخيرة، وكان المتحدث باسم الجيش العراقي، قد أدان في وقت سابق من اليوم الاثنين، الضربات الجوية الأمريكية على أهداف لفصائل مسلحة على الحدود مع سوريا، ووصفها بأنها "انتهاك للسيادة"، في انتقاد نادر لعمل عسكري أمريكي.

- رئيس الوزراء العراقي يندد بالضربات الأمريكية

وفي وقت لاحق، ندد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الاثنين، بالضربات الأمريكية على فصائل عراقية مدعومة من إيران، معتبرا أنها "انتهاك سافر لسيادة العراق".

وقال "الكاظمي" في بيان صادر عن مكتبه: "يجدد العراق رفضه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، ويتمسك بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات"، داعيا إلى "التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله".

ومن جانبه، أكد تحالف الفتح العراقي "وقوع قتلى نتيجة الغارات الأمريكية" على مواقع ميليشياته في القائم، وطالب التحالف الحكومة "بالعمل على إنهاء الوجود الأمريكي".

فيما قال مسئول أمريكي، إنه جرى استخدام ذخائر دقيقة التوجيه لضرب الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق، مشيرا إلى أن المواقع المستهدفة كانت تتمتع بقدرات القيادة والتحكم.

ويعمل الجيش الأمريكي، الذي يقود تحالفا دوليا في العراق، مع الجيش العراقي في محاربة فلول تنظيم داعش.

 

المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي القصف الامريكي عند الحدود سوريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأزمة شيرين وحقيقة التسجيل الصوتى لوالد حسام حبيب

ارتفاع في أسعار السجائر خلال يوليو.. والزيادة تصل لـ5 جنيهات

حكايات مصريين متطوعين في حفر آبار المياه داخل دول أفريقيا

رسمياً.. 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

حظر أم تقنين.. هل ينتهي سرطان «التوكتوك» في مصر؟

«الحياة ثمن العتاب».. 10 آلاف جنيه وراء مقتل مدرب الأهلي على يد مساعده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي