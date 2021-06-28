المجلس الأمن الوطني العراقى: ندين القصف الأمريكى عند الحدود مع سوريا

أدان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، القصف الأمريكي عند الحدود مع سوريا، مضيفا، أن السلطات تبذل جهودا كبيرة لحماية أبراج الكهرباء، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.

وأضاف المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أن إخراج القوات القتالية في مراحله الأخيرة، وكان المتحدث باسم الجيش العراقي، قد أدان في وقت سابق من اليوم الاثنين، الضربات الجوية الأمريكية على أهداف لفصائل مسلحة على الحدود مع سوريا، ووصفها بأنها "انتهاك للسيادة"، في انتقاد نادر لعمل عسكري أمريكي.

- رئيس الوزراء العراقي يندد بالضربات الأمريكية

وفي وقت لاحق، ندد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الاثنين، بالضربات الأمريكية على فصائل عراقية مدعومة من إيران، معتبرا أنها "انتهاك سافر لسيادة العراق".

وقال "الكاظمي" في بيان صادر عن مكتبه: "يجدد العراق رفضه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، ويتمسك بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات"، داعيا إلى "التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله".

ومن جانبه، أكد تحالف الفتح العراقي "وقوع قتلى نتيجة الغارات الأمريكية" على مواقع ميليشياته في القائم، وطالب التحالف الحكومة "بالعمل على إنهاء الوجود الأمريكي".

فيما قال مسئول أمريكي، إنه جرى استخدام ذخائر دقيقة التوجيه لضرب الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق، مشيرا إلى أن المواقع المستهدفة كانت تتمتع بقدرات القيادة والتحكم.

ويعمل الجيش الأمريكي، الذي يقود تحالفا دوليا في العراق، مع الجيش العراقي في محاربة فلول تنظيم داعش.