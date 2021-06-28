الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ذيبة».. رواية جديدة لـ محمد محفوظ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

غلاف رواية ذيبة
غلاف رواية "ذيبة"

صدر حديثًا عن دار الوطن للنشر والطباعة رواية «ذيبة» للإعلامي محمد محفوظ، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وعن الرواية قال محمد محفوظ: «رواية ذيبة هي رواية حب حقيقي يجمع بين خبايا الواقع وثنايا الخيال في رحلة لم يكن يتوقع فيها كل هذه المغامرات والتضحيات  للوصول إلى ذيبة، التي في دستورها أن التخاذل في الحب جريمة، ومن يحبك بصدق لن يتخاذل وسيبحث عنك، كما ولو كان يبحث عن كنز ثمين ضاع منه ، وسيجد أكثر من طريقة للوصول إليك، وليس ألف مبرر للبعد عنك». 
 

"محمد محفوظ" كاتب وإعلامي مصري بدأ مسيرته الإعلامية منذ عام 2006 من خلال راديو وتلفزيون العرب Art، وكانت آخر أعماله هو برنامج "الدين والحياة" على قناة المحور، ويستعد الآن لتقديم برنامجه الجديد "ليطمئن قلبي".

عدد الناشرين والدول المشاركة بمعرض الكتاب بدورته الـ52

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تضم 756 جناحًا، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية وهي السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دولة آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

منصة حجز تذاكر معرض الكتاب 

ولأول مرة؛ تشهد الدورة الـ52 من معرض الكتاب إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

رواية ذيبة محمد محفوظ دار الوطن للنشر والتوزيع برنامج الدين والحياة معرض القاهره الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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