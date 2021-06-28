تقرير يكشف مصير الكاميرا التي التقطت فضيحة وزير الصحة البريطاني السابق

بعدد تعيين ساجد جاويد خلفا له

كشفت شبكة سكاي نيوز البريطانية، اليوم الاثنين، عن مصير الكاميرا التي التقطت قبلة وزير الصحة البريطاني السابق مات هانكوك لمساعدته، حيث نقلت عن وزير الصحة الحالي ساجد جاويد، قوله إنها تعطلت.

وقال جاويد، صباح الاثنين، إن قرار تعطيل الكاميرا صدر من الوزارة، مشيرا إلى أنه "لا يعتقد أن يكون مكتب الوزير به كاميرات"، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ولدى سؤاله عن الكاميرا قال "جاويد": "لم أقم بتعطيل الكاميرا التي تتحدث عنها، لكن تم تعطيلها من قبل الوزارة، كقاعدة عامة لا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك كاميرات في مكتب وزير الخارجية"، حسب تعبير وزير الصحة الجديد.

وأضاف: "لم أعرف أبدا ذلك في الأقسام الخمسة الأخرى التي أدرتها، ولست متأكدا حقا من سبب وجود كاميرا هنا"، لكنه أوضح أن واقعة الوزير السابق ستخضع للتحقيق.

وكان مات هانكوك قد اضطر للاستقالة مؤخرا، بعد أن رصدته كاميرا مراقبة يقبل ويحتضن مساعدته، حيث واجه انتقادات لمخالفته قواعد التباعد الاجتماعي.

- " جاويد": اولويتي العمل على تجاوز جائحة كورونا

فيما قال "جاويد"، أمس الأحد، إن الأولوية بالنسبة له تتمثل في تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد والعودة إلى الحياة الطبيعية، وأشاد بسلفه المستقيل.

وبدأ "جاويد"، وزير المالية السابق، عمله الجديد بقائمة من المهام الملحة التي تتمثل في حالات كورونا الآخذة في الزيادة، وتحذير المستشفيات من تزايد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية، والإنهاك الذي أصاب الطواقم الطبية في معركتهم ضد المرض.

وقال جاويد لهيئة الإذاعة البريطانية : "ما زلنا في جائحة وأود أن أرى نهاية لذك في أسرع وقت ممكن، وستكون الأولوية العاجلة بالنسبة لي أن نعود إلى طبيعتنا في أقرب وأسرع وقت ممكن".

وأضاف لاحقا: "بفضل الجهود الرائعة التي تبذلها هيئة الخدمات الصحية الوطنية وموظفي الرعاية الاجتماعية الذين يعملون بلا كلل كل يوم، وبرنامج التطعيم الهائل لدينا، أحرزنا تقدما مذهلا في المعركة ضد هذا المرض المخيف".