الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعدد تعيين ساجد جاويد خلفا له

تقرير يكشف مصير الكاميرا التي التقطت فضيحة وزير الصحة البريطاني السابق

ساجد جاويد
ساجد جاويد

كشفت شبكة سكاي نيوز البريطانية، اليوم الاثنين، عن مصير الكاميرا التي التقطت قبلة وزير الصحة البريطاني السابق مات هانكوك لمساعدته، حيث نقلت عن وزير الصحة الحالي ساجد جاويد، قوله إنها تعطلت.

وقال جاويد، صباح الاثنين، إن قرار تعطيل الكاميرا صدر من الوزارة، مشيرا إلى أنه "لا يعتقد أن يكون مكتب الوزير به كاميرات"، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ولدى سؤاله عن الكاميرا قال "جاويد": "لم أقم بتعطيل الكاميرا التي تتحدث عنها، لكن تم تعطيلها من قبل الوزارة،  كقاعدة عامة لا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك كاميرات في مكتب وزير الخارجية"، حسب تعبير وزير الصحة الجديد.

وأضاف: "لم أعرف أبدا ذلك في الأقسام الخمسة الأخرى التي أدرتها، ولست متأكدا حقا من سبب وجود كاميرا هنا"، لكنه أوضح أن واقعة الوزير السابق ستخضع للتحقيق.

وكان  مات هانكوك قد اضطر للاستقالة مؤخرا، بعد أن رصدته كاميرا مراقبة يقبل ويحتضن مساعدته، حيث واجه انتقادات لمخالفته قواعد التباعد الاجتماعي.

- "جاويد": اولويتي العمل على تجاوز جائحة كورونا

فيما  قال "جاويد"،  أمس الأحد، إن الأولوية بالنسبة له تتمثل في تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد والعودة إلى الحياة الطبيعية، وأشاد بسلفه المستقيل.

وبدأ "جاويد"، وزير المالية السابق، عمله الجديد بقائمة من المهام الملحة التي تتمثل في حالات كورونا الآخذة في الزيادة، وتحذير المستشفيات من تزايد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية، والإنهاك الذي أصاب الطواقم الطبية في معركتهم ضد المرض.

وقال جاويد لهيئة الإذاعة البريطانية : "ما زلنا في جائحة وأود أن أرى نهاية لذك في أسرع وقت ممكن، وستكون الأولوية العاجلة بالنسبة لي أن نعود إلى طبيعتنا في أقرب وأسرع وقت ممكن".

وأضاف لاحقا: "بفضل الجهود الرائعة التي تبذلها هيئة الخدمات الصحية الوطنية وموظفي الرعاية الاجتماعية الذين يعملون بلا كلل كل يوم، وبرنامج التطعيم الهائل لدينا، أحرزنا تقدما مذهلا في المعركة ضد هذا المرض المخيف".

مصى الكاميرا وزير الصحة مات هانكوك الصجة الحالي ساجد جاويد قبلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأزمة شيرين وحقيقة التسجيل الصوتى لوالد حسام حبيب

ارتفاع في أسعار السجائر خلال يوليو.. والزيادة تصل لـ5 جنيهات

حكايات مصريين متطوعين في حفر آبار المياه داخل دول أفريقيا

رسمياً.. 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

حظر أم تقنين.. هل ينتهي سرطان «التوكتوك» في مصر؟

«الحياة ثمن العتاب».. 10 آلاف جنيه وراء مقتل مدرب الأهلي على يد مساعده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي