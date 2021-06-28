الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الأرصاد توضح تفاصيل طقس الأسبوع المقبل (أرقام)

طقس حار
طقس حار

موجة حارة شديدة تضرب مصر منذ أيام مضت وحتى الآن، صاحبها ارتفاع في الرطوبة، ما جعل المواطنين يشعرون بالضيق والحرارة الشديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.


انكسار الموجة الحارة


وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ونوه إلى أن ارتفاع الحرارة هو تأثير منخفض الهند الموسمي على معظم أنحاء الجمهورية الذي يعمل على رفع درجات الحرارة لتصل إلى 44%، ونسب الرطوبة إلى 90 في معظم ساعات اليوم.

وأشار إلى عدم وجود تحسن في الأحوال الجوية الأسبوع الجاري، حيث تسجل الشمس أعلى درجات الحرارة خلال ساعات اليوم.

درجات الحرارة اليوم الاثنين


القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 25 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 25 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 


القاهرة الكبرى: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 


القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة الخميس


القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 


القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 25 درجة.

درجات الحرارة السبت 


القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 25 درجة.
 

المواطنين درجات ارصاد الحرارة مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأزمة شيرين وحقيقة التسجيل الصوتى لوالد حسام حبيب

ارتفاع في أسعار السجائر خلال يوليو.. والزيادة تصل لـ5 جنيهات

رسمياً.. 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

البنك المركزي: الخميس إجازة بالبنوك والأحد العودة للعمل

الحبس عامين لـ«طبيب الفعل الفاضح» في «ميكروباص الزقازيق»

بدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي