الأرصاد توضح تفاصيل طقس الأسبوع المقبل (أرقام)

موجة حارة شديدة تضرب مصر منذ أيام مضت وحتى الآن، صاحبها ارتفاع في الرطوبة، ما جعل المواطنين يشعرون بالضيق والحرارة الشديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



انكسار الموجة الحارة



وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ونوه إلى أن ارتفاع الحرارة هو تأثير منخفض الهند الموسمي على معظم أنحاء الجمهورية الذي يعمل على رفع درجات الحرارة لتصل إلى 44%، ونسب الرطوبة إلى 90 في معظم ساعات اليوم.

وأشار إلى عدم وجود تحسن في الأحوال الجوية الأسبوع الجاري، حيث تسجل الشمس أعلى درجات الحرارة خلال ساعات اليوم.

درجات الحرارة اليوم الاثنين



القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 25 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 25 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء



القاهرة الكبرى: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء



القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة الخميس



القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة الجمعة



القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 25 درجة.

درجات الحرارة السبت



القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 25 درجة.

