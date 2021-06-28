الإثنين 28 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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عالم

الأمير هاري يثير غضب الهنود الحمر.. يروي حديقة قصره بمياه مقدسة

قصر ميجان وهاري
قصر ميجان وهاري

يخشى الأمريكيون الأصليون أو كما يطلق عليهم الهنود الحمر، من  أن دوق ودوقة ساسكس هاري وميجان يرويان حدائقهما بما يعتبرونه مياهًا مقدسة.


وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد تم بناء قصر الزوجين في كاليفورنيا الذي تبلغ تكلفته 11 مليون جنيه إسترليني على أرض كانت في السابق مملوكة لقبيلة تشوماش، وتعد المنطقة موطنًا للعديد من الينابيع الساخنة والباردة ، بالإضافة إلى سلسلة من الأنهار الجوفية التي يحول السكان المحليون المياه منها.

 
 وقالت زعيمة القبيلة إليانور فيشبورن، 60 عاما، إنه لا ينبغي استخدامها لري حدائقهم، مضيفة "هذا الماء بالنسبة لنا ماء نقي وماء مقدس وماء طقوس، كسكان أصليين، إنه أمر مقدس بالنسبة لنا ، وفكرة أن الناس في المنطقة يستخدمون المياه من الينابيع لري حدائقهم هو شيء لا يروق لنا بشكل جيد"


ودعت "إليانور" زعيم فرع قبيلة باربارينو فينتورا، الزوجين لمقابلتهما لمناقشة البدائل، وتابعت: "سيكون من الرائع أن يأتوا حتى نتمكن من شرح تاريخنا وثقافتنا وإعلامهم بمدى قدسية المياه بالنسبة لنا، مضيفة "سيكون من الجيد أن نشرح لهم أنه إذا كانوا يستخدمون المياه لري حديقتهم ، فلديهم خيار بديل."


وكشفت الصحيفة الشهر الماضي كيف تم العثور على بقايا رجل ، يُعتقد أنه جزء من قبيلة تشوماش ، على أرض قريبة من قصر هاري وميجان في مونتيسيتو، وكانت تعيش القبيلة على طول سواحل كاليفورنيا في الماضي.


 كان قد انتقل دوق ودوقة ساسكس للولايات المتحدة بعد خلافات نشبت بين الامير هاري وشقيقه التكبر ويليام بسبب عنصرية ميجان مع موظفي القصر الملكي واشعالها للخلافات مع دوق ودوقة كامبريدج الامير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، فضلا عن عدم قدرتها على التكيف مع الحياة الملكية.

وادعت “ميجان” في مقابلة مثيرة للجدل مع اوبرا وينفري انها تعرضت للعنصرية بسبب لون بشرة ابنها ارتشي، ورفض العائلة منحه لقب أمير قبل ولادته خوفا من ان يكون لون بشرته اسمر.

امريكان الهنود الحمر هاري ميجان دوق دوقة ساسكس كامبريدج

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وائل لطفي

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